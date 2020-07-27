Киев, 27 июля, 2020, 14:42 — ИА Регнум. Экс-президент Украины Пётр Порошенко вместе с членами семьи вылетел из Киевского аэропорта «Жуляны» в турецкий Бодрум. Об этом сообщило 27 июля издание Strana.ua со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Журналисты издания отметили, что политик находится на борту самолёта Learjet 60, бортовой номер T7-ISH. Стоимость перелёта в один конец без питания стоит 15 тыс. евро.

Порошенко прибудет в Турцию около 16.00 мск, добавили журналисты.

Напомним, в 19:00 мск в Киеве у офиса президента Украины должен состояться митинг, организованный партией Порошенко «Европейская солидарность». Участники акции будут протестовать против перемирия в Донбассе.