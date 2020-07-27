Ярославский губернатор рассказал о росте промышленного производства
Ярославль, 27 июля, 2020, 14:26 — ИА Регнум. В первом полугодии в Ярославской области индекс промышленного производства составил 106,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Наиболее успешным в первом полугодии стала работа предприятий по производству транспортных средств и оборудования, где статистика зафиксировала рост на 72% по сравнению прошлым годом. Производство лекарств и медицинских изделий увеличилось на 66%, готовых металлических изделий — на 19%. Пищевых продуктов в регионе сделали больше на 9,5%, а электрооборудования — на 6,8%.
Среди лидеров по росту производства «ОДК-Сатурн», судостроительный завод «Вымпел», Ярославский судостроительный завод, «Р-Фарм», завод «Раскат».