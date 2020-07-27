Киев, 27 июля, 2020, 14:27 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский поставил своеобразный антирекорд, поскольку за год у власти его рейтинг упал уже ниже уровня результата в первом туре выборов-2019.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Об этом 27 июля заявил политический эксперт Михаил Чаплыга, комментируя результаты последних соцопросов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас у Зеленского рейтинг уже 30% и тенденции к росту нет, дальше только падение, отмечает эксперт.

«В этом же опросе мы видим ответ на вопрос — почему так падает рейтинг у Зеленского и его слуг… народ ожидает кризис в этом году и весь кризис связывает не с короно-локдауном или с продолжение войны в Донбассе, а связывает с некомпетентностью власти», — заявил Чаплыга.

«57% уже ощущают, что с такими управленцами осенью в экономике наступит кризис, и понимают, что никто, кроме самого Зеленского, больше не виновен в низких профессиональных качествах управленцев в кабмине и по губернаторской вертикали. И никто, кроме Зеленского, не может политически держать ответ за закрывшийся бизнес или за потерянную работу. Отсюда и минус 9% рейтинга за последние 2 месяца», — добавил специалист.

Чаплыга также предсказывает сокрушительное поражение команды Зеленского на местных выборах осенью 2020 года.

ИА REGNUM напоминает, что согласно обнародованному сегодня соцопросу компании «Рейтинг», если бы выборы президента на Украине состоялись в ближайшее время, то 30% украинцев проголосовали бы за Зеленского. При этом деятельность Зеленского одобряет 36%, не одобряет 56% (для сравнения работу Рады одобряет 10%, кабмина — всего 9%).

Также опрос показал, что более 60% считают, что экономическое положение в стране ухудшилось за последние полгода, и главной причиной нынешнего экономического кризиса большинство опрошенных (57%) называют некомпетентность власти.