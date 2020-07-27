Химки, Московская область, 27 июля, 2020, 14:17 — ИА Регнум. В Московской области преступник был нейтрализован ответным огнём сотрудника спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Подмосковью.

Sledcom.ru Следственный комитет России

По данным следователей, происшествие случилось 26 июля в подмосковных Химках. Сотрудники спецслужб находились при исполнении служебных обязанностей на территории одного из гаражных кооперативов. При попытке задержания преступник открыл огонь из огнестрельного автоматического оружия.

«В результате ответным огнем мужчина был нейтрализован», — говорится в информации.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

На месте происшествия найдены и изъяты автомат АК-74у с магазином с наряженным 25 патронами, два запасных магазина от автомата АК74у в каждом 30 патронов, граната Ф-1 (две штуки) и граната РГД-5 (одна штука) вставленными запалами, пять гильз от автомата АК калибра 7.62.

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