Москва, 27 июля, 2020, 14:11 — ИА Регнум. Украина неспособна выполнять Минские соглашения, убежден военный эксперт Изборского клуба Владислав Шурыгин. Об этом он заявил 27 июля в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Украине

«Украина неспособна выполнять Минские соглашения. И она пытается сейчас соскочить, как уж со сковороды. Она любой ценой пытается найти себе выход, чтобы куда-то слезть. Сейчас объявлен режим прекращения огня. Несколько дней они его будут соблюдать. Но переформированные «добробаты» плевать хотели на Зеленского и на всё, что с ним связано. У них своя вендетта. Они ее сами ведут, — сказал Шурыгин. — Пока есть войска, сидящие друг напротив друга, то понятное дело, что всегда будут стрелять. Учитывая дисциплину украинской армии. Я не сомневаюсь, что через неделю мы будем говорить об этом режиме как о том, что было когда-то непонятно зачем».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, командующий «Операцией объединенных сил» (ООС) Украины против жителей Донбасса Сергей Наев издал приказ о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня.