Берлин, 27 июля, 2020, 13:53 — ИА Регнум. В своём стремлении «наказать» нашу страну Запад упустил инициативу в общении с ней, и Россия укрепляет свои позиции вмире, будучи свободной от неформальных обязательств, которые проистекали из её членства в «Восьмёрке», отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 27 июля, комментируя высказывания главы МИД Германии.

The White House Саммит G7

Как сообщалось ранее, Хайко Маас заявил, что форматG8 с участием России не может быть восстановлен из-за«ситуации, сложившейся на востоке Украины», а также из-за вхождения Крыма в состав России.

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«Честно говоря, мне странно, что эта тема — восстановление некоего формата общения России и «Группы семи» — продолжает обсуждаться после того, как все необходимые пояснения с российской стороны были на этот счёт даны ещё в начале года и недавно, после нового предложения Дональда Трампа «вернуть Россию в G8». Тем не менее раз уж министр иностранных дел Германии решил вновь её помусолить, то стоит повторить главное в нашем подходе.

Первое и самое важное: Россия в принципе не заинтересована в участии во встречах «Группы семи» или в восстановлении формата «Восьмёрки», поскольку возможности этого формата в современном мире становятся всё более ограниченными. Это сугубо западный формат, а сегодня ни одна крупная мировая проблема не может быть решена без участия ведущих стран Азии и других континентов. На основе этого понимания и был создан формат «Двадцатки», который становится всё более эффективным и в котором наша страна успешно работает.

Второе. Некоторое время тому назад, когда вопрос о восстановлении формата G8 поднимался в очередной раз, президент Путин напомнил, как он завершился: западные лидеры отказались приехать на встречу «Восьмёрки» в Россию. Если западные лидеры захотят всё же приехать в Москву, сказал тогда наш президент, мы готовы их принять. Из его слов, однако, было ясно, что и такая маловероятная встреча не будет восстановлением формата «Восьмёрки» — это будет просто встреча западных лидеров с президентом России.

Зная обо всём этом, немецкий министр, однако, продолжает выдвигать какие-то условия. Вопрос с Крымом не может быть решён иначе, чем он был решён населением полуострова и российскими законодателями, а потом президентом России в 2014 году. Что же до мирного урегулирования ситуации на Юго-Востоке Украины, то оно тормозится по вине украинской стороны, не желающей выполнять Минские договорённости 2015 года.