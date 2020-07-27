Москва, 27 июля, 2020, 13:51 — ИА Регнум. Школьная система образования России смогла выстоять перед вызовом эпидемии коронавируса нового типа. Об этом 27 июля заявил министр просвещения России Сергей Кравцов на брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пустой школьный класс

«Как мы обещали, в тех регионах, где это стало возможно, прошли традиционные выпускные вечера», — заявил Кравцов.

«Сложившаяся в этом году ситуация в мире стала определённым вызовом для всей системы, в том числе и школьного образования. В целом наша система образования справилась с этим вызовом. Для нас изначально в приоритете было и остаётся здоровье наших учащихся, родителей, педагогов. Мы видим, что никаких вспышек заболеваний в течение завершения учебного года не было», — подчеркнул он.