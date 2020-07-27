Киев, 27 июля, 2020, 13:48 — ИА Регнум. Украинских военных в Донбассе не станет меньше после вступления в силу дополнительных мер по прекращению огня. Об этом заявил 27 июля журналистам командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко.

Иван Шилов ИА REGNUM Гражданская война на Украине

Отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что число военнослужащих и представителей силовых структур сектора безопасности уменьшено не будет. Вооружение и техника останутся в подразделениях украинской армии готовыми к применению, если таковое понадобится.

«По отведению с линии разграничения — у нас все отведено», — сказал Кравченко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее контактная группа согласовала дополнительные меры обеспечения перемирия в Донбассе. Это в том числе полный запрет на стрельбу, размещение вооружения в населенных пунктах и рядом с ними, наступательные и диверсионные действия.

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