Архангельск, 28 июля, 2020, 00:05 — ИА Регнум. Выделение гражданам России «арктического гектара», будучи хорошим замыслом, тем не менее не решит ни одной из проблем арктических регионов, полагает бывший сенатор от Архангельской области, адвокат Константин Добрынин. О причинах бесперспективности выделения «арктического гектара» Добрынин рассказал обозревателю ИА REGNUMВладимиру Станулевичу.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Хозяйство в снегах

Гектар по аналогии с «дальневосточным» (который тоже не оправдал надежд) позволит своим хозяевам построить на нем дом и вести фермерское хозяйство. Проблема в том, полагает Константин Добрынин, что живущие в арктических регионах люди не видят перспективы — не в данном гектаре, а вообще.

«Любая же перспектива зависит от двух вещей: желания и воли. Если этого нет, то любой обречён, не важно — это регион, страна или человек. Сейчас весь Русский Север находится в спячке, люди отсюда уезжают в город — такой перевалочный пункт из областных посёлков и деревень, через Архангельск, в Петербург или Москву — в поисках новой жизни», — говорит Добрынин.

И самое главное, что предпринимаемые сейчас властью действия не дадут людям ощущения перспективы. Что нужно сделать, чтобы люди перестали бежать с Русского Севера, а наоборот, поехали туда работать и жить, читайте в материале Владимира Станулевича «Арктический гектар» на болоте вместо госпрограммы развития Русской Арктики».