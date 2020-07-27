Москва, 27 июля, 2020, 13:44 — ИА Регнум. Россия не стремится возродить формат «Большой восьмёрки» (G8). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Он напомнил, что ранее российский лидер Владимир Путин «ни разу не выступал с какими-либо инициативами, обращениями или с какими-то действиями с тем, чтобы Россия снова присоединилась к работе «Семерки».

"Россия не стремится присоединиться к «Семерке» (G7 — прим. ИА REGNUM), — подчеркнул официальный представитель Кремля. — Более того, в России неоднократно говорили о том, что мы весьма удовлетворены эффективностью работы в рамках таких форматов, как «Большая двадцатка».

Песков пояснил, что этот формат «лучше отвечает современным экономическим реалиям с точки зрения центров экономического развития в мире».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Группа восьми (G8) с участием России не может быть восстановлена из-за ситуации, сложившейся на востоке Украины, и вхождения Крыма в состав РФ. По его словам, она пока не разрешена.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков указал на ущербность идеи проведения расширенного саммита «Большой семерки» G7, так как в современной ситуации без участия Китая невозможно проводить обсуждение каких-либо вопросов.