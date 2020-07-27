Санкт-Петербург, 27 июля, 2020, 13:47 — ИА Регнум. Суд допросил главного оппонента историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, публициста Евгения Понасенкова, который, по мнению подсудимого, два года подвергал его и погибшую травле, что стало причиной трагедии, передает корреспондент ИА REGNUM.

Объединенная пресс-служба суда СПб. Суд допросил «мучителя» Сколова.

Напомним, ранее Олег Соколов во время очередного судебного заседания заявил, что «травля со стороны Понасенкова и его преступной группы стала причиной всех этих страшных событий».

По словам подсудимого, он и Ещенко на протяжении двух лет получали угрозы от Понасенкова — он устраивал провокации на лекциях, расписывал его подъезд оскорблениями, присылал угрозы на электронную почту и в смс-сообщениях.

Отметим, конфликт между Соколовым и Понасенковым произошел после того, как публицист обвинил тогда еще доцента Санкт-Петербургского государственного университета Соколова в плагиате. По словам публициста, историк взял из его монографии некие концепции, но ссылок на данную работу не делал. Соколов же назвал книгу Понасенкова ненаучной и не заслуживающей доверия со стороны читателей.

По словам Евгения Понасенкова, с Олегом Соколовым он знаком более 20 лет. Впервые историка мужчина увидел в конце 90-х, однако тогда он с ним не познакомился из-за того, что Соколов был пьян. Очное знакомство состоялось в 2000 году во время реконструкции на Бородинском поле. Тогда, по мнению свидетеля, мужчина также был нетрезв.

«Знакомство было необычным, был очень пьян, — сказал Понасенков. — Олег к нему требовал обращаться как сир (как монарху во Франции) очень комплексовал и переживал, когда к нему обращались по фамилии, имени и отчеству, нецензурно ругался и был невероятно груб <…> С нами был вежлив, но плохо держался на ногах <…> Сейчас, кажется, я его впервые вижу в трезвом виде».

На вопрос судьи, как Понасенков может охарактеризовать Соколова, тот описал его так: «комичный неудачник», «всегда старался быть тем, кем не является», «был всего лишь доцентом СПбГУ, а просил называть себя сиром», «жестокость проявлялась отчетливо в каждом его действии».

«Олег очень любит самоутверждаться, может унижать. Это единственный его вариант самоутверждения. Но как только приходил некий человек, мелкий чиновник музейного значения, Олег начинал лебезить, — резюмировал Понасенков. — Он очень груб, часто бывал истеричен, причем без повода. Я никогда не видел в нем благородства».

В качестве положительной черты Евгений Понасенков указал, что Олег Соколов был «хорошим актером».

По ходу дела между подсудимым и свидетелем началась словесная перепалка, на что судья попросила «не превращать уголовный процесс непонятно во что».