Москва, 27 июля, 2020, 13:25 — ИА Регнум. За шесть лет войны в Донбассе противоборствующие стороны безрезультатно заключали перемирия около 20 раз. Об этом 27 июля заявил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов на телеканале «Россия 24».

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«Я надеюсь на то, что принятые договорённости станут в большей степени политическим шагом для урегулирования конфликта», — заявил Михайлов.

«Около 20, к сожалению, перемирий за 6 лет объявлялось. И ни одно из них не было в итоге выполнено до конца», — отметил он.

С ночи 27 июля в Донбассе действует режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. Об этом Украина, Россия и ОБСЕ договорились в рамках Трехсторонней контактной группы. Согласно решению сторон, перемирие должно соблюдаться до полного урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украины.

Между тем ранее в Киеве заявили о том, что силы ДНР нарушили перемирие в первый же день, хотя ответный огонь украинские войска не открыли. По данным ДНР, обстрелов со стороны сил противника пока не зафиксировано.