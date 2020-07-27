Чебоксары, 27 июля, 2020, 13:25 — ИА Регнум. В Чувашии к уборке зерновых и зернобобовых культур приступили в 11 муниципальных районах. По сравнению с прошлым годом темп уборки урожая почти в 2,5 раза, чем было на данный период в прошлом году, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального министерства сельского хозяйства.

ИА REGNUM В Чувашии

По информации на 27 июля, в Чувашии скошено зерновых и зернобобовых культур с площади 4,72 гектара, что в 2,5 раза выше уровня 2019 года (1,9 гектара), урожайность выросла с 26,2 ц/га до 36,1 ц/га. Намолочено около 11,5 тонн зерна (в первоначально-оприходованном весе), что в девять раз больше аналогичного прошлогоднего периода (2,4 тонны). Также в республике началась копка картофеля и сбор овощей.

По данным минсельхоза, плановые показатели по заготовке сена выполнены в 15 районах. Сенажа заготовлено 262,5 тыс. тонн (в 2019 году — 211,6 тыс. тонн), что составляет 97,7% к плану заготовки (в 2019 году — 87,5%). Плановые показатели по заготовке сенажа выполнены в семи районах.

Подготовка почвы под сев озимых культур проведена на площади 45,4 тыс. га (в 2019 году — 48,6 тыс. га).