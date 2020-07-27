Рим, 27 июля, 2020, 13:31 — ИА Регнум. Вакцину против коронавируса, разработанную британскими и итальянскими специалистами, в Италии начнут производить в сентябре, в январе она поступит в свободную продажу. Об этом заявил глава итальянской биотехнологической компании Irbm Пьеро Ди Лоренцо в опубликованном 27 июля интервью газете Libero.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Над вакциной ChAdOx1 работают специалисты Irbm, учёные Оксфордского университета и фармацевтическая группа AstraZeneca. Препарат успешно испытали на 1 тыс. пациентов, в настоящее время тесты проводятся с участием 10 тыс. человек.

При успехе очередного этапа масштабный выпуск вакцины могут начать в конце сентября. Вероятно, первыми её получат люди из групп риска. В продажу вакцина поступит в январе 2021 года, отметил Ди Лоренцо.

Предположительная стоимость одной дозы составит 2−3 евро.

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