Томск, 27 июля, 2020, 13:23 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 54 новых случая заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 27 июля в региональной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

У 11 пациентов диагностирована пневмония, у 23 — признаки ОРВИ, ещё у 20 — нет симптомов.

Выздоровели 65 человек, за весь период — 2413.

Всего по состоянию на 27 июля в Томской области выявлено 3926 носителей коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, скончались 30 пациентов с COVID-19.

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