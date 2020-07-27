Ярославль, 27 июля, 2020, 13:19 — ИА Регнум. На довыборах депутатов Государственной думы РФ в Ярославской и Курской областях применят технологию дистанционного электронного голосования. Такое решение приняла ЦИК совместно с Министерством цифрового развития и Ростелекомом.

«Мы приняли совместное решение ‑ и ЦИК, и Минцифры, и Ростелеком — попытаться продолжить в этом направлении работу по организации использования дистанционного электронного голосования. У нас довыборы депутатов Госдумы в четырех округах, у нас большие выборы заксобраний регионов и высших должностных лиц», — приводит слова заместителя председателя ЦИК Николая Булаева ТАСС.

По его словам Булаева, ЦИК хочет «отработать новые направления, новую программу и положить начало созданию нового программно-технического комплекса».

В Ярославской области в Единый день голосования 13 сентября 2020 года будет избран депутат ГД РФ по 194 округу. Место представителя региона в нижней палата российского парламента стало вакантным после перехода Александра Грибова на работу в правительство России. Избирательная кампания обещает быть интересной, поскольку конкуренцию кандидату от «Единой России» составит экс-губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын, выдвинутый партией «Справедливая Россия».