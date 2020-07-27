Калуга, 27 июля, 2020, 13:12 — ИА Регнум. 28-летний мужчина, подозреваемый в убийстве собутыльника, задержан правоохранителями в Калуге, сообщили 27 июля корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

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Ранее в подъезде одного из домов по улице Шахтеров областного центра было обнаружено тело 35-летнего мужчины с множественными повреждениями в области головы. По версии следствия, в ночь на 25 июля потерпевший находился в квартире общежития, где в ходе распития спиртных напитков неудачно встал из-за стола, в результате чего продукты и напитки упали на пол. Между мужчинами возник конфликт, для разрешения которого они вышли на улицу. Там подозреваемый, который имеет навыки рукопашного боя, сильно избил своего приятеля и оставил лежать на земле. Спустя некоторое время подозреваемый подошел к потерпевшему, убедился, что тот жив, и затащил в подъезд дома, где позднее потерпевший был обнаружен без признаков жизни.

На допросе подозреваемый в убийстве дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Возбуждено уголовное дело Следствие ходатайствует перед судом об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.