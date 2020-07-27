Чебоксары, 27 июля, 2020, 12:48 — ИА Регнум. В июне 2020 года Чебоксарская гидроэлектростанция достигла новой отметки по энерговыработке, побив рекорд июня 1990 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГЭС.

Cheges.rushydro.ru Чебоксарская ГЭС

В 2020 году установлены два рекорда по месячной выработке электроэнергии — в марте и июне, когда получено соответственно 306,2 млн и 295,1 млн кВт/ч электроэнергии. Ранее рекордным был июнь 1990 года, когда было выработано 286,5 млн кВт/ч.

В тройку лучших результатов за всю 39-летнюю историю станции вошли также производство электроэнергии во втором квартале (916,5 млн кВт/ч) и первом полугодии (1586,4 млн кВт/ч) 2020 года.

Директор Чебоксарской ГЭС Вадим Бардюков связал это, в частности, с ранним половодьем, затянувшимся дождевым паводком и благоприятной гидрологической обстановкой, позволившей обеспечить наиболее оптимальный пропуск паводка через гидроузел.

Напомним, в 2020 году аномально теплая погода в зимний период привела к раннему началу половодья в верховьях Волги, и с 1 марта Росводресурсы ввели режим повышенной готовности к паводкам. В том числе весеннее половодье в бассейне Чебоксарского водохранилища началось на три недели раньше среднемноголетних сроков.

Подробнее: В бассейне Чебоксарского водохранилища началось раннее половодье

Как сообщало ИА REGNUM, рекорд месячной выработки был установлен в ноябре 2019 года в условиях достаточно редкого для бассейна Чебоксарского водохранилища явления — осеннего дождевого паводка.