В Костроме на поджигателя офиса ювелирного завода завели два уголовных дела
Кострома, 27 июля, 2020, 12:40 — ИА Регнум. В Костромской области против предполагаемого поджигателя ювелирного завода возбудили два уголовных дела. Об 27 июля сообщила пресс-служба регионального Управления МВД.
Напомним, в ночь с 11 на 12 мая 2020 года в Красном-на-Волге загорелся офис ювелирного предприятия «Серебро России». Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские задержали 30-летнего менеджера завода. Позднее мужчина признался в поджоге.
По мнению следователей работник пытался скрыть недостачу 18 килограммов серебра на сумму 1,4 млн рублей.
Первое время менеджеру удавалось скрывать недостачу, но после объявления проверки мужчина понял, что его махинации будут раскрыты. Ночью он пришел к служебному зданию, разбил окно в одном из кабинетов, вылил туда бензин и бросил зажженную спичку.
Против фигуранта возбуждены уголовные дела по ч 3 статьи 160 (присвоение или растрата) и ч. 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Расследование продолжается.