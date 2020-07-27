Кострома, 27 июля, 2020, 12:40 — ИА Регнум. В Костромской области против предполагаемого поджигателя ювелирного завода возбудили два уголовных дела. Об 27 июля сообщила пресс-служба регионального Управления МВД.

Фото УМВД России по Костромской области Подожжённый офис

Напомним, в ночь с 11 на 12 мая 2020 года в Красном-на-Волге загорелся офис ювелирного предприятия «Серебро России». Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские задержали 30-летнего менеджера завода. Позднее мужчина признался в поджоге.

По мнению следователей работник пытался скрыть недостачу 18 килограммов серебра на сумму 1,4 млн рублей.

«Оперативники выяснили, что мужчина проиграл свои сбережения на онлайн-тотализаторе и, чтобы восполнить ущерб, заложил в ломбард вверенное ему серебро. Однако ставки не сработали, и он потерял все денежные средства», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Первое время менеджеру удавалось скрывать недостачу, но после объявления проверки мужчина понял, что его махинации будут раскрыты. Ночью он пришел к служебному зданию, разбил окно в одном из кабинетов, вылил туда бензин и бросил зажженную спичку.

Против фигуранта возбуждены уголовные дела по ч 3 статьи 160 (присвоение или растрата) и ч. 2 статьи 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Расследование продолжается.