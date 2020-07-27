Москва, 27 июля, 2020, 12:34 — ИА Регнум. Анализируя данные о росте убыточных организаций и предприятий в России, можно рассматривать их с разных позиций, заявил корреспонденту ИА REGNUM основатель «IPO-CLUB» Гулин Петр, комментируя данные Росстата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«С одной стороны, Росстат чаще склонен выдать более красивую картинку, чем существующая реальность, поэтому есть основания полагать о более плохом положении вещей.

С другой стороны, представители малого и среднего бизнеса в РФ давно существуют в условиях выживания ввиду непомерного налогового бремени и бюрократической атмосферы, поэтому методика подсчета прибыли носит очень творческий характер.

В общем, для понимания ситуации с бизнесом в стране не стоит рекомендовать обращать внимание на эти данные Росстата. Тем не менее такой подход всегда тревожит, ведь если не определить вовремя диагноз, пациент может умереть.

Предпринимателям не стоит ждать чуда или помощи, полагаться на себя, регулярно откладывать деньги в резервный фонд, диверсифицировать бизнес, иметь личный капитал и инвестировать часть средств в более стабильные и развитые рынки США, Европы, Китая.

По мнению ряда экспертов, ожидается наступление последствий коронавируса (кризиса) в полной мере в ноябре или декабре 2020 года. Так что расслабляться рано», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, доля убыточных организаций в России в январе-мае 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросла на 3,8% и составила 36%.

Читайте также: Росстат: доля убыточных организаций в России выросла до 36%