Иркутск, 27 июля, 2020, 12:24 — ИА Регнум. Игорь Кобзев стал первым главой региона, который проехал лично за рулём тысячу километров по непростому маршруту Иркутск-Качуг-Жигалово-Магистральный-Киренск. В поездке его сопровождала руководитель дирекции автодорог Юлия Гордина, которая прошла боевое крещение находящимися в её же ведомстве дорогами. Путешествие в итоге вышло весьма результативным: разборки с подрядчиками, три млрд рублей от Газпрома на дорогу Жигалово-Магистральный и приятно удивлённые жители трёх районов.

Irkobl.ru Игорь Кобзев (справа)

Точный график ремонта всех участков дорог, которые соединяют Киренский и Казачинско-Ленинский район с большой землей, должен быть составлен до 15 августа. Такое поручение дал врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании в Новоселковском муниципальном образовании в рамках рабочей поездки по Казачинско-Ленскому району.

«Жители всех ближайших населенных пунктов должны понимать сроки проведения ремонта. Кроме того, в ближайшее время должны быть устранены недостатки ремонта, которые уже выявлены», — подчеркнул глава региона.

Всего на трассе Жигалово-Киренск ведется ремонт на трех участках по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также на выполнение ремонтно-восстановительных работ на десяти участках предусмотрены выплаты на сумму около четырех миллиардов рублей от ПАО «Газпром», которое при строительстве магистрального газопровода «Сила Сибири» эксплуатирует часть дорожных участков и платит компенсацию на их восстановление.

Глава региона также дал поручение включить реконструкцию автодороги Усть-Кут — Уоян в государственную программу Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019−2024 годы. Это необходимо сделать сразу, как только будет получено положительное заключение экспертизы проектной документации на выполнение работ на отрезке между поселками Магистральный и Улькан.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году запланирована реализация 83 объектов, из них 28 участков дорог — переходящие с предыдущих периодов, 55 — новые объекты. В частности, речь идёт о завершении начатого в 2016 году строительства автомобильной дороги Киренск — Казачинское в Казачинско-Ленском районе.