Ярославль, 27 июля, 2020, 12:46 — ИА Регнум. В Ярославле в первом полугодии адресная инвестиционная программа выполнена на 29,5% от годового плана. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на отчет об исполнении бюджета города в первом полугодии.

City-yaroslavl.ru Строительство школы в Ярославле

Согласно документу, на строительство и проектирование объектов социальной сферы и переселение аварийного жилья в 2020 году выделено 1 млрд 171 млн рублей. Из них в первом полугодии исполнено 345 млн — менее чем треть.

Хуже всего дела обстоят со строительством школы в микрорайоне «Сокол». Там процент выполнения плана составил 19,4%, из 235 млн рублей освоено лишь 45 млн. При этом в начале июля мэр Ярославля Владимир Волков заявлял, что строительные работы по школе «идут в графике». Немногим лучше ситуация с садиком на улице Губкина — в первом полугодии план выполнен на 25,1%.

В лидерах оказался детский сад на улице Большая Норская, где объём исполнения составил 76,4%. Стоит отметить, что правительство Ярославской области заявило о сдаче этого детского сада 15 июня, то есть до завершения полугодия.

На ряде других объектов годовой план полностью выполнен или даже перевыполнен. Но здесь речь идет об объектах прошлых лет, которые официально уже сданы и работают: пристройке к школе № 43, детском саду в микрорайоне «Яблоневый посад», или которые ранее планировалось сдать в 2019 году — это детские дошкольные учреждения на улице Кирпичной и Ленинградском проспекте.

По трём объектам, судя по отчету, работы не начинались: это детские сады на улицах Строителей и Дядьковской.