Грозный, 27 июля, 2020, 12:15 — ИА Регнум. В Чечне за выходные выросло еще на 39 человек число граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией. На утро 27 июля их общая численность достигла 2010 человек. Такие данные привели в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

«С 22 июня, когда глава Чечни объявил о снятии последних ограничений, мы наблюдаем, к сожалению, стойкое увеличение числа обращающихся в наши перепрофилированные учреждения пациентов», — заявил в своем видеообращении глава минздрава Эльхан Сулейманов.

Он также призвал всех жителей республики к соблюдению всех мер предосторожности во избежание заражения коронавирусом.

За все время в Чечне выздоровело от COVID-19 1335 пациентов (+9 за минувшие выходные). Число случаев летального исхода составляет 31. Это один из наименьших показателей в СКФО.