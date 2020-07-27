Жуковский район, Калужская область, 27 июля, 2020, 12:12 — ИА Регнум. ДТП с участием автомобиля полиции произошло 27 июля в 02:35 на 96 км автодороги А-130 «Москва-Малоярославец-Рославль» в Жуковском районе Калужской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Фото Александра Нефёдова. kp40.ru Место ДТП

По предварительным данным, водитель служебного автомобиля УАЗ, двигаясь со стороны Рославля в сторону Москвы, съехал с дороги и врезался в припаркованный на обочине грузовик Iveco. В результате ДТП серьёзно пострадали оба водителя и пассажир полицейского автомобиля.

Пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. Сотрудники полиции находились при исполнении служебных обязанностей. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе начавшейся служебной проверки.