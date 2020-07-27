Махачкала, 27 июля, 2020, 11:48 — ИА Регнум. Шесть человек с COVID-19 умерли в Дагестане за прошедшие выходные: трое скончались 25 июля, столько же — 26 июля. Общее число случаев летального исхода в республике достигло 442, сообщил 27 июля федеральный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Дагестане с начала пандемии выявлено 9103 факта заражения коронавирусом нового типа. В течение последних восьми дней, с 19 по 26 июля, в республике, по официальным данным, неизменно выявляется не менее 40 носителей инфекции.

Вылечились в Дагестане 8029 человек, заразившиеся коронавирусом, 121 из них — за прошедшие выходные. Таким образом, к настоящему времени в Дагестане выздоровели уже около 88,2% пациентов с подтвержденным COVID-19.