Калуга, 27 июля, 2020, 11:52 — ИА Регнум. Положительные результаты теста на коронавирус подтверждёны в Калужской области у 21 человека за последние сутки, сообщает 27 июля корреспондент ИА REGNUM cо ссылкой на информацию федерального штаба.

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Всего в регионе подтверждено 7 тыс. 133 положительных результатов тестов. 1 тыс. 331 человек находятся на лечении, 5 тыс. 746 человек выздоровели, 56 человек умерли.

Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов в Калуге (352), в Обнинске (176), в Боровском районе (130), Малоярославецком районе (113), в Жуковском районе (91) и в Козельском районе (72).