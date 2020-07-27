Мишустин объявил о начале эксперимента во всех регионах РФ
Москва, 27 июля, 2020, 11:27 — ИА Регнум. В августе 2020 года во всех регионах России начнётся эксперимент. Об этом 27 июля сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Duma.gov.ru
Михаил Мишустин
«В августе во всех регионах России начнётся эксперимент, в ходе которого бизнес и граждане через личный кабинет на портале госуслуг смогут обжаловать решения надзорных органов в досудебном порядке», — сказал он.
По словам главы правительства, внедрение электронного формата может снизить злоупотребления в сфере контроля и надзора, а также повысит прозрачность процедур.
Мишустин рассказал, что в новом эксперименте примут участие МЧС, Ростехнадзор, Росздравнадзор.