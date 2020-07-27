Ярославль, 27 июля, 2020, 11:07 — ИА Регнум. С 27 июля в Ярославской области возобновляются диспансеризация и профилактические медицинские осмотры. Об этом сообщает региональный штаб по ситуации с коронавирусом.

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Д️испансеризация была приостановлена с начала пандемии. Медицинские осмотры вновь будут доступны с соблюдением мер безопасности. У пациентов измерят температуру, они будут обязаны соблюдать социальную дистанцию не менее полутора метров. Обязательны использование медицинских масок и предварительная запись. Кроме того, возобновляется плановвая медицинская помощь по ряду направлений.

«Возобновляется и плановая специализированная помощь детям по профилям «неврология», «нефрология», «гастроэнтерология», «эндокринология», «аллергология» и «кардиология» в областной детской больнице, Центральной городской больнице, больнице имени Семашко», — сообщил директор регионального департамента здравоохранения и фармации Руслан Саитгареев.

К обычному режиму работы вернутся ряд районных больниц: Пречистенская, Пошехонская, Даниловская и Борисоглебская районные больницы. В Переславской и Мышкинской центральных районных больницах и рыбинской больнице №4 часть коек для больных COVID-19 вернутся в обычный режим.