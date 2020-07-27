Киев, 27 июля, 2020, 11:08 — ИА Регнум. Новый режим прекращения огня на фронте с 27 июля — это очередное «бездарное и антигосударственное» решение офиса Владимира Зеленского, которое нанесет большой ущерб делу защиты Украины, заявил в своем комментарии украинский политический эксперт, представитель «партии войны» в Киеве Юрий Бутусов.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко и Зеленский

Политолог считает, что вся международная субъектность Украины в настоящий момент основана на одном — «на вооруженном сопротивлении агрессии России».

«Отдавая приказы максимально ограничить боевые действия… верховный главнокомандующий выбивает из рук нашего государства единственный политический аргумент, благодаря которому Украина пользуется авторитетом и влиянием на международной арене», — заявил он.

Бутусов добавил, что есть фактор и еще хуже: Зеленский показывает армии и обществу, что путь Украины — отказ от сопротивления и молчаливое признание «оккупации де-факто».

По его мнению, последними решениями президент снова серьезно ободряет сторонников давления на Украину в России, а вот для украинских патриотов «это новый моральный удар».

ИА REGNUM напоминает, что ранее Зеленский заявил — он верит, что может наступить тот момент, когда в Донбассе будет устойчивое прекращение огня. Вместе с тем он подчеркнул, что «когда по нам стреляют, мы всегда отвечаем, и очень мощно».

Ранее на переговорах контактной группы стороны договорились, что с 00:01 27 июля в Донбассе стороны должны придерживаться режима полного и всеобъемлющего прекращения огня.