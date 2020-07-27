Чита, 27 июля, 2020, 10:53 — ИА Регнум. Хулиганская выходка подростка, который прикурил от поминальной свечи в храме, стала поводом для проведения СУ СК РФ по Забайкальскому краю доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ («Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

Цитата из видео Подросток, прикуривший от свечи во храме

Как сообщает сегодня, 27 июля, официальный сайт ведомства, в ближайшее время следователи СКР совместно с сотрудниками полиции установят автора скандального видео, а также заснятого на нём подростка.

«Следователи опросят подростка, установят мотивы его поступка. Будут запрошены характеризующие и другие необходимые материалы», — отмечают правоохранители.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Забайкалье ежегодно увеличивается число выявленных впервые подростков, употребляющих алкоголь, что влечет вредные последствия (в 2017 году — 95, в 2018 году — 97). На начало 2019 года со 157 до 183 (на 16,5%) увеличилось количество состоящих на учете в связи с употреблением алкоголя в наркологическом диспансере несовершеннолетних, а также со 103 до 142 (на 37,8%) несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел.