Новосибирск, 27 июля, 2020, 10:30 — ИА Регнум. Слухи о задержании в Новосибирске депутата Алтайского краевого законодательного собрания Всеволода Кондратьева подтвердились. Как сообщает сегодня, 27 июля, сайт Советского районного суда Новосибирска, решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было принято накануне. Народный избранник обвинён в даче взятки должностному лицу через посредника.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Об аресте на срок 30 суток ходатайствовал следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.

Как пишет «Толк», задержание Кондратьева может быть связано с его деятельностью на посту замдиректора по производству в строительной компании «СтройГАЗ», который он занимал в 2014—2016 годах. Возможно, речь может идти о неисполнении обязательств фирмы по контрактам в Новосибирске.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Всеволод Кондратьев трижды избирался депутатом краевого парламента от партии «Единая Россия» (в первый раз — по списку, потом — по одномандатным округам).

С марта 2014 по февраль 2017 года руководил общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Алтайском крае.

Награжден Почетной грамотой Минрегионразвития РФ, Благодарностью председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, Благодарностью губернатора Алтайского края, Почетной грамотой Алтайского краевого законодательного Собрания.