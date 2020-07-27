Алтайского депутата-единоросса задержали в Новосибирске
Новосибирск, 27 июля, 2020, 10:30 — ИА Регнум. Слухи о задержании в Новосибирске депутата Алтайского краевого законодательного собрания Всеволода Кондратьева подтвердились. Как сообщает сегодня, 27 июля, сайт Советского районного суда Новосибирска, решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу было принято накануне. Народный избранник обвинён в даче взятки должностному лицу через посредника.
Об аресте на срок 30 суток ходатайствовал следователь по особо важным делам второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.
Как пишет «Толк», задержание Кондратьева может быть связано с его деятельностью на посту замдиректора по производству в строительной компании «СтройГАЗ», который он занимал в 2014—2016 годах. Возможно, речь может идти о неисполнении обязательств фирмы по контрактам в Новосибирске.
Как уже сообщало ИА REGNUM, Всеволод Кондратьев трижды избирался депутатом краевого парламента от партии «Единая Россия» (в первый раз — по списку, потом — по одномандатным округам).
С марта 2014 по февраль 2017 года руководил общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Алтайском крае.
Награжден Почетной грамотой Минрегионразвития РФ, Благодарностью председателя Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации, Благодарностью губернатора Алтайского края, Почетной грамотой Алтайского краевого законодательного Собрания.