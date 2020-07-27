Киев, 27 июля, 2020, 10:14 — ИА Регнум. Телефонный разговор между президентом Украины Зеленским и президентом России Владимиром Путиным вечером 26 июля, возможно, состоялся по просьбе главы Чечни Рамзана Кадырова, заявил со ссылкой на свои источники украинский политолог Виктор Небоженко.

Kremlin.ru Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Эксперт считает, что Кадыров потребовал от Зеленского или еще раз извиниться за нанесенное оскорбление, или позвонить Путину, что в итоге украинский президент и сделал.

Небоженко отмечает, что в ходе телефонного разговора Зеленского интересовали механизмы прекращения огня в Донбассе, а президент России Путин настаивает на внесении изменений в конституцию Украины по особому статусу Донбасса.

«Ни то, ни другое реально невозможно… Это политический клинч», — заявил он.

В завершение эксперт отметил, что, по его мнению, дипломатические методы разрешения конфликта в Донбассе невозможны в рамках «вялотекущего и неэффективного» «нормандского формата» и «позорных Минских соглашений». Небоженко предлагает перейти к т.н. «женевскому формату», когда судьбу этого конфликта «быстро и плодотворно» могут решить лидеры ЕС, Украины, России и США.

ИА REGNUM напоминает, что, по версии Киева, Зеленский и президент России Владимир Путин во время телефонного разговора 26 июля согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня в Донбассе, а также обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в конституции Украины.

По информации пресс-службы Кремля, в ходе разговора Владимир Путин заявил, что постановление Рады о проведении местных выборов в 2020 г. противоречит Минским соглашениям и ставит под угрозу перспективы урегулирования. Кроме того, выражена серьезная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о необходимости пересмотра соглашений.

18 июля глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с призывом «определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения» за оскорбившее его видео.

«Вы нечестны и изворотливы не только в своих словах, но и в предвыборных обещаниях. Обещали положить конец войне, но продолжаете дело своего предшественника Порошенко», — заявил Кадыров.