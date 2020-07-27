Москва, 27 июля, 2020, 09:58 — ИА Регнум. Пассажиропоток трёх московских аэропортов заметно вырос в июне 2020 года. Данные об этом опубликовали 27 июля на сайте Росавиации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

Ведомство опубликовало сведения об объёмах перевозок в столичных аэропортах «Шереметьево», «Домодедово» и «Внуково». Поток пассажиров в первый месяц лета по сравнению с маем 2020 года вырос в 3,6 раза.

Наибольший рост перевозок произошёл во «Внуково» — в 8,4 раза. Всего услугами воздушной гавани воспользовались 470,9 тыс. пассажиров. Трафик в «Домодедово» вырос в 3,3 раза (716,8 тыс. пассажиров), в «Шереметьево» — в 2,7 раза (611,9 тыс. пассажиров).

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 августа Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией.