Калуга, 27 июля, 2020, 09:42 — ИА Регнум. Руководитель фракции «Единой России», член молодёжного парламента, действующего при Законодательном собрании Калужской области Денис Зиновкин, находясь в Севастополе на празднование Дня Военно-морского флота отметился в пьяном скандале. Об этом сообщает обнинская общественно-политическая газета «НГ-регион».

Фото kaluga.aif.ru Калужский парламентарий Денис Зиновкин замечен в пьяном скандале в Севастополе.

Молодой парламентарий устроил с приятелями пьяную вечеринку на набережной Севастополя. Компания вела себя столь шумно, что привлекла внимание полиции. Зиновкин, объясняясь со стражами порядка, предъявил свое депутатское удостоверение и сказал, что он лично приглашён в город на праздник главой республики Крым.

Непристойное поведение Зиновкина вызвало негодование у его земляков в социальных сетях. Инцидент уже прокомментировала председатель молодёжного парламента Дарья Никеева: «Зиновкин стал участником неприятной истории в Севастополе. Зиновкин прибывает из Севастополя в Калугу во вторник, 28 июля, вечером. В среду он придёт в Законодательное собрание, где мы будем разбираться в сложившейся ситуации и сделаем организационные выводы».