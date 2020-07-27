Барнаул, 27 июля, 2020, 08:58 — ИА Регнум. Эпидемиологическая ситуация с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. За прошедшие выходные среди пациентов — носителей SARS-CoV-2 значительно выросла заболеваемость внебольничной пневмонией (плюс 90 за выходные) и ОРВИ (плюс 47 пациентов за выходные).

Иван Шилов ИА REGNUM Борьба с короновирусом

Тяжелобольных на сегодня — 107 (плюс 1 пациент за выходные), на аппарате ИВЛ —35 (минус шесть за выходные).

Только за последние сутки, 26 июля, по данным регионального штаба, выявлено 134 новых носителя SARS-CoV-2, а их общее число составляет уже 8665 человек. Не обошлось без новых смертельных случаев. За последние сутки от COVID-19 скончались пятеро пациентов.

Скончались за весь период 186 человек, выздоровели 6313 человек.