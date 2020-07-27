Москва, 27 июля, 2020, 08:45 — ИА Регнум. В России 410,5 тыс. человек страдают сахарным диабетом. Такой диагноз пациентам медики поставили в 2019 году. По данным Минздрава РФ, по сравнению с показателями 2010 года число впервые выявленных случаев сахарного диабета в России увеличилось на 27%.

Иван Шилов ИА REGNUM Диабет

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Для сравнения: в 2010 году таких пациентов было выявлено 323,9 тыс. человек, пишет RT. При этом уровень заболеваемости (число впервые выявленных случаев на 100 тыс. населения) увеличился на 22,5%: 279,7 нового случая заболевания на 100 тыс. населения в 2019 году против 228,3 в 2010-м.

Самый высокий уровень заболеваемости сахарным диабетом в 2019 году отмечен в Краснодарском крае (475,2 случая на 100 тыс. населения), Ленинградской (435,4) и Ростовской областях (428,3). Также в пятёрку антилидеров по этому показателю вошли Кировская (413,3) и Оренбургская (400,4) области.

Меньше всего больных сахарным диабетом в Чечне. Здесь на 100 тыс. населения в 2019 году было выявлено 64,1 случая. Также в этом списке Дагестан (100,1), Приморский край (112,2), Ингушетия (115,4) и Забайкальский край (136,6).

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Специалисты связывают рост заболеваемости с совокупностью ряда факторов. В частности, они называют улучшение качества диагностики этого заболевания, а также увеличение числа возрастного населения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врачи-эндокринологи заявили, что рост числа больных сахарным диабетом в России вовсе не означает, что в стране отсутствует качественная медицина, а, наоборот, свидетельствует о том, что улучшается диагностика.