Москва, 27 июля, 2020, 08:30 — ИА Регнум. Конкурсный управляющий ПАО «Межтопэнергобанк» в рамках банкротного дела потребовал взыскать с контролировавших должника лиц более 11,92 млрд рублей. Заседание по рассмотрению заявления арбитраж Москвы пока не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Претензии у госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» возникли к основному акционеру и экс-главе правления Юрию Шутову, Игорю Грабовому, Евгению Астахову, Александру Астанкову, Игорю Меньшенину, Игорю Перминову, Константину Котельникову, Марине Рудаковой-Фисенко, Татьяне Савельевой, Евгении Копейкиной, Александру Забелину. Часть ответчиков были членами совета директоров банка, а часть членами правления. Общая сумма претензий к ним — 11 922 698 570,6 рубля.

Ранее регулятор уточнял, что в действиях бывших топ-менеджеров и собственников банка прослеживались «признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов».

Напомним, регулятор лишил ПАО лицензии в июле 2017 года. На тот момент «Межтопэнергобанк» был на 108-м месте по размеру активов в РФ. На июнь 2020 года у него установлены долги перед 4149 кредиторами на сумму более 29,442 млрд рублей.

Банк был учреждён в июле 1994 года. До конца ноября 2020 года ПАО находится под конкурсным производством. На ноябрь 2016 года его основным акционером был Юрий Шутов, владевший 12,26% акций напрямую, ещё 8,48% через ООО «ФинСтройЭлит» и 4,2% через ООО «Крузар». Также 11,27% было у ООО «Акорто», конечный бенефициар — Игорь Сулькис.