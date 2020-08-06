В мире продолжают регистрироваться всё новые случаи заражения коронавирусом. По данным американского Университета Джонса Хопкинса, к концу июля 2020 года в мире было выявлено более 16 млн носителей SARS-CoV-2. Борьба с вирусом продолжается. Например, по последним данным Роспотребнадзора РФ, в США часть штатов приостановила запланированное снятие ограничений или вновь вводит меры, направленные на сдерживание инфекции. В Индии и ЮАР действует комендантский час. В Колумбии объявили о продлении общенационального карантина до 1 августа. Подробности о ситуации с коронавирусом в мире читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

08:24 27.07.2020 Кроме сердечно-сосудистых заболеваний есть ещё одна болезнь, которая при заражении человека коронавирусной инфекцией даёт серьёзные осложнения. Такие выводы в ходе исследования, результаты которого опубликованы в журнале MedicalXpress, сделали учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Читайте также: Учёные назвали заболевание, резко повышающее смертность от COVID-19

08:28 27.07.2020 В Соединенных Штатах с начала пандемии было проведено более 55 млн тестов на коронавирус, об этом заявил президент США Дональд Трамп. Подробности в материале: Трамп назвал количество проведенных тестов на коронавирус в США

08:34 27.07.2020 За истекшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 24,5 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июля сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили свыше 24,5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:41 27.07.2020 Российская вакцина от коронавируса вызвала интерес у руководства штата Парана на юге Бразилии. Об этом сообщил 26 июля ТАСС посол РФ в Бразилии Сергей Акопов. Интерес существует не только к возможной покупке препарата, но и совместной разработке вакцины, испытаниям, производству и последующему распространению в Бразилии. Подробности в материале: В Бразилии проявили интерес к российской вакцине от SARS-CoV-2

08:48 27.07.2020 Дополнительные меры эпидемиологической безопасности и контроля ввели на крупнейшем оптовом вещевом рынке Грузии Лило, расположенном в Тбилиси, для локализации очага распространения коронавируса. Об этом 26 июля сообщает телеканал «Рустави 2». Подробности в материале: Угроза коронавируса: на рынке в Тбилиси ввели дополнительные меры контроля

08:54 27.07.2020 В связи с пандемией коронавируса в первой половине 2020 года в Южной Корее зафиксировали самые низкие объёмы производства автомобилей за последние 11 лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Корейской ассоциации предприятий автомобилестроительной промышленности (KAMA). Читайте подробнее: Объём производства автомобилей в Южной Корее сократился на 20% — KBS

08:57 27.07.2020 В Грузии в течение последних суток выявили шесть случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Данные об этом были опубликованы 27 июля на сайте Stopcov.ge. Читайте также: В Грузии за сутки выявили шесть случаев заражения коронавирусом

09:04 27.07.2020 За минувшие сутки в австралийском штате Виктория было выявлено 532 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом, что стало самым большим числом за все время эпидемии. Об этом 27 июля рассказал премьер-министр штата Дэн Эндрюс во время обращения к жителям штата, которое транслировали австралийские телеканалы. Подробности в материале: В австралийском штате Виктория за сутки выявили 532 зараженных SARS-CoV-2

09:10 27.07.2020 Столкнувшись с увеличением числа случаев заражения SARS-CoV-2 среди молодежи, министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал их проявлять повышенную бдительность, передает BFM TV. Подробности в материале: Минздрав Франции призывает молодых людей быть бдительными

09:13 27.07.2020 Российские военные медики начали оказывать помощь заразившимся коронавирусом в столице Киргизии Бишкеке. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Подробности в материале: Военные медики из РФ приступили к лечению пациентов с COVID-19 в Бишкеке

09:23 27.07.2020 Глава Талгарского района Алма-Атинской области Казахстана Жолан Умаров скончался из-за пневмонии, сообщили 27 июля в пресс-службе районного акимата (администрации). Читайте подробнее: В Казахстане от пневмонии скончался глава района

09:46 27.07.2020 Суточный прирост числа новых случаев заражения коронавирусом на Украине снизился с примерно 1 тыс. случаев до чуть более 800. Подробности в материале: На Украине выявили более 800 новых случаев заражения коронавирусом

10:04 27.07.2020 Число подтвержденных случаев COVID-19 в ЮАР превысило 380 тыс. russian.news.cn

10:11 27.07.2020 За минувшие 24 часа на территории Германии было выявлено 340 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июля сообщает Институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого Минздрава. Читайте подробнее: В Германии за сутки выявили 340 новых случаев заражения SARS-CoV-2

10:30 27.07.2020 В Соединенных Штатах в парке Сан-Диего пожилая женщина напала на незнакомого мужчину из-за того, что на нем не было медицинской маски, передает телеканал Fox News. Читайте подробнее: В США женщина напала на людей без медицинских масок

10:32 27.07.2020 Во втором квартале 2020 года южнокорейская автомобилестроительная компания SsangYong Motor зафиксировала операционные убытки в размере 117,1 млрд вон (~$97,8 млн). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании. Подробности в материале: Названы убытки компании SsangYong Motor во втором квартале 2020 года

10:36 27.07.2020 Среди групп иммигрантов, находящихся в Швеции, уровень смертности среди пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 является самым высоким среди лиц, родившихся на территории Финляндии. За ними следуют граждане Турции. Об этом 27 июля сообщила газета Aftonbladet. Об этом: В Швеции выявили самые пострадавшие от COVID-19 группы иммигрантов

10:51 27.07.2020 Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 20 820, сообщили 27 июля в пресс-службе министерства здравоохранения республики. Читайте подробнее: Число случаев заражения коронавирусом в Узбекистане превысило 20 тыс

10:53 27.07.2020 Из-за пандемии коронавирусной инфекции и риска подвергнуться заражению все большее количество людей в Швеции вынуждено находиться дома. Однако, несмотря на это, число совершенных краж или попыток краж со взломом в стране этим летом практически не изменилось. Об этом 27 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Об этом: Пандемия коронавируса не повлияла на число краж со взломом в Швеции — SVT

11:01 27.07.2020 Соучредитель Microsoft Билл Гейтс направил президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину письмо, в котором выразил надежду на сотрудничество в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского президента. Читайте также: Соучредитель Microsoft направил письмо главе Южной Кореи

11:09 27.07.2020 Решение об отмене праздничных мероприятий, приуроченных ко Дню независимости Молдавии, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции приняли власти республики. Об этом 27 июля сообщил на брифинге молдавский премьер-министр Ион Кику. Подробности в материале: В Молдавии из-за пандемии отменили мероприятия ко Дня независимости

11:24 27.07.2020 У 15 членов парламента Замбии выявили заражение коронавирусом в ходе обязательного тестирования депутатов на наличие вируса. Как сообщали в ВОЗ 20 июля, за прошедшую неделю число случаев заражения коронавирусом в Замбии увеличилось на 57%. Читайте подробнее: В Замбии 15 депутатов заразились коронавирусом

11:28 27.07.2020 Во время пандемии коронавирусной инфекции в Швеции количество рассматриваемых миграционных кейсов в судах сократилось более чем в два раза. Об этом 27 июля сообщило новостное агентство SVT Nyheter. Журналисты отмечают, что в настоящее время решение суда в отношении предоставления убежища на территории Швеции вынуждены ждать тысячи беженцев, находящихся в специальных временных лагерях. Читайте подробнее: В Швеции рассказали, как пандемия коронавируса отразилась на беженцах

11:29 27.07.2020 На территории Литвы за прошедшие сутки было выявлено 11 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июля сообщается на сайте правительства республики, который посвящен борьбе с COVID-19. Читайте подробнее: В Литве за сутки выявили 11 новых случаев заражения SARS-CoV-2

11:31 27.07.2020 27 июля в Сеуле состоялась встреча глав МИД Южной Кореи и Венгрии, в рамках которой стороны обсудили сотрудничество в различных сферах, а также дальнейшие действия по делу крушения судна на реке Дунай. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства. Об этом: Главы МИД Южной Кореи и Венгрии обсудили сотрудничество в различных сферах

11:50 27.07.2020 Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 33 296, сообщили 27 июля в пресс-службе штаба по борьбе с распространением инфекции. Читайте также: В Бишкеке выявили более 15 тыс. случаев заражения коронавирусом

11:50 27.07.2020 Жители Грузии смогут выехать в Турцию на сезонные заработки, но для этого им нужно будет выполнить ряд условий. Об этом 27 июля рассказал журналистам после заседания координационного совета председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе, сообщает грузинское «Общественное телевидение». Читайте также: Жителям Грузии разрешили выехать в Турцию на заработки

11:54 27.07.2020 За последние сутки в Грузии было выявлено шесть новых случаев коронавируса, в результате чего общее число носителей возросло до 1137 человек. 922 из них выздоровели, 16 скончались. Читайте подробнее: В Грузии выявили шесть новых случаев заражения коронавирусом

11:59 27.07.2020 Правительство Швеции сказало свое четкое «нет» пожарным, работающим неполный рабочий день, которые попросили изменить условия труда во время пандемии коронавируса. Об этом 27 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio. Читайте также: Власти Швеции отказались улучшать условия трудах пожарных — Sveriges Radio

12:07 27.07.2020 В Швейцарии отмечается значительный рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Так, за последние семь дней ежедневный показатель превышает 100 человек. При этом несколькими неделями ранее в стране фиксировали около двадцати случаев заражения коронавирусом в день. Об этом порталу «20 минут» заявил инфекционист из госпиталя города Лугано Андреас Серни. Читайте также: В Швейцарии заявили о потере контроля над ситуацией с пандемией

12:17 27.07.2020 За истекшие сутки на территории Польши было выявлено свыше 337 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июля сообщает польский минздрав. Читайте также: В Польше за сутки выявили свыше 337 новых случаев заражения SARS-CoV-2

12:25 27.07.2020 После выявления нескольких носителей коронавируса SARS-CoV-2 среди работников крупнейшего вещевого оптового рынка Грузии Лило грузинские власти решили провести проверку на всех рынках страны. Об этом 27 июля рассказал глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Читайте подробнее: Угроза коронавируса: в Грузии проведут проверки на рынках

12:29 27.07.2020 Власти Индонезии подтвердили, что число случаев заражения SARS-CoV-2 на территории страны превысило сто тысяч, сообщает Detik. Подробности в материале: В Индонезии число носителей SARS-CoV-2 перевалило за сто тысяч

12:31 27.07.2020 Эпидситуация в Грузии полностью контролируется, и на данном этапе необходимости в ужесточении мер ограничения нет, заявила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. Читайте подробнее: Инфекционист: эпидситуация в Грузии под контролем

13:01 27.07.2020 Хирургическое и кардиологическое отделения республиканской больницы Абхазии были закрыты из-за выявления коронавируса у пациентов, которые там находятся. Об этом 26 июля рассказал журналистам министр здравоохранения республики Тамаз Цахнакия, сообщает ИА «Апсныпресс». Подробности в материале: В республиканской больнице Абхазии из-за коронавируса закрыли два отделения

13:03 27.07.2020 Страны — члены G20, включая Индонезию, поощряют сотрудничество в разработке вакцины против COVID-19, сообщает Kompas. Читайте также: Индонезия и страны G20 поощряют сотрудничество в разработке вакцины

13:05 27.07.2020 В рядах ВСУ коронавирусной пневмонией болеет 156 человек, сообщили в пресс-службе Медицинских сил ВСУ. Читайте также: В ВСУ за сутки выявили два случая заражения SARS-CoV-2

13:09 27.07.2020 Хорватия пока не ослабит меры, введенные для третьих стран, в том числе для Черногории, заявил глава национального штаба гражданской защиты Хорватии Давор Божинович, сообщает RTCG. Подробности в материале: Хорватия не готова ослабить условия въезда для туристов из третьих стран

13:13 27.07.2020 Для сохранения контроля над эпидемиологической ситуацией в Грузии необходимо, чтобы население страны серьезно относилось к мерам профилактики. Об этом 27 июля сказал руководитель Национального центра контроля заболеваний Амирана Гамкрелидзе, сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс». Об этом: Врач о коронавирусе в Грузии: «Нам следует быть более внимательными»

13:15 27.07.2020 Сегодня с точки зрения эпидситуации в Грузии существуют 2 горячие точки — Гардабанский муниципалитет и ярмарка в Лило, заявил на брифинге в администрации правиительства Грузии директор Национального центра по контролю заболеваний и общественному здравоохранению Грузии Амиран Гамкрелидзе. Подробности в материале: В Грузии выявлены две горячие эпидемиологические точки — врачи

13:18 27.07.2020 За последние сутки в Киргизии еще у 22 медицинских работников выявили коронавирусную инфекцию по результатам ПЦР-тестирования. Читайте подробнее: За время пандемии COVID-19 подтвердился у 2683 медиков в Киргизии, 31 умер

13:25 27.07.2020 Власти Китая возобновят выдачу рабочих и учебных виз, а также вида на жительство гражданам Южной Кореи. Об этом сообщает KBS со ссылкой на посла Южной Кореи в Китае. Читайте также: Китай возобновит выдачу виз для граждан Южной Кореи

13:31 27.07.2020 Вакцину против коронавируса, разработанную британскими и итальянскими специалистами, в Италии начнут производить в сентябре, в январе она поступит в свободную продажу. Об этом заявил глава итальянской биотехнологической компании Irbm Пьеро Ди Лоренцо в опубликованном 27 июля интервью газете Libero. Читайте подробнее: В Италии оксфордскую вакцину тестируют на 10 тыс. человек

13:38 27.07.2020 Первый турнир по футболу после снятия карантинных ограничений прошел в Южной Осетии 26 июля. Об этом сообщает пресс-служба комитета по молодежной политике, спорту и туризму республики. Читайте подробнее: В Южной Осетии прошел первый после снятия карантина турнир по футболу

13:47 27.07.2020 Южная Корея поставила на Филиппины ряд товаров медицинского назначения для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники. Читайте также: Южная Корея оказала гуманитарную помощь Филиппинам

14:01 27.07.2020 В Индонезии рассказали о политике правительства, направленной на открытие школ за пределами «зеленой зоны», где все ещё высокий уровень распространения коронавируса, сообщает Kompas. Читайте подробнее: Власти Индонезии разрешат проводить занятия в школах

14:03 27.07.2020 Пандемия коронавируса в мире усиливается. Об этом 27 июля заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом: Глава ВОЗ заявил об усилении пандемии коронавируса

14:08 27.07.2020 Пресс-секретарь правительства Кении Сайрус Огуна заразился коронавирусом. Президент Кении Ухуру Кеньятта принял решение о запрете на выезд министров из столицы страны, Найроби, после того, как у троих из них подтвердили заражение коронавирусом. Об этом: Пресс-секретарь правительства Кении заразился коронавирусом

14:09 27.07.2020 Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус созовет чрезвычайный комитет для оценки ситуации с коронавирусом в мире. Об этом Гебрейесус заявил 27 июля на пресс-конференции в Женеве. Об этом: Глава ВОЗ созовет чрезвычайный комитет для оценки ситуации с COVID-19

14:13 27.07.2020 Пандемия коронавируса является самой серьёзной глобальной чрезвычайной ситуацией, объявленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Об этом 27 июля заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Читайте подробнее: ВОЗ назвала пандемию коронавируса самой серьёзной чрезвычайной ситуацией

14:14 27.07.2020 Из расположенного на Сицилии центра по приему нелегальных мигрантов в ночь с воскресенья на понедельник сбежали 184 человека, сообщают местные власти. Сотрудники правоохранительных органов провели операцию по поимке и возвращению беглецов, вернуть к утру удалось 125 человек. Ситуация осложняется тем, что мигранты находились на карантине и их побег может послужить причиной новой вспышки эпидемии коронавируса: среди прибывающих по морю нелегальных мигрантов процент зараженных гораздо выше, чем в самой Италии. Подробности в материале: Из центра по приёму мигрантов в Италии сбежали 184 человека

14:18 27.07.2020 Абхазский государственный университет (АГУ) в этом году принял желающих учиться выпускников школ без экзаменов. Об этом 27 июля рассказал ректор АГУ Алеко Гварамия в эфире «Абаза-ТВ». Читайте подробнее: В Абхазский госуниверситет абитуриентов зачислили без экзаменов

14:26 27.07.2020 Общее количество выявленных на территории Румынии подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 1102 и превысило 45 тысяч. Об этом 27 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны. Читайте подробнее: В Румынии число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 превысило 45 тысяч

14:29 27.07.2020 Тесты на коронавирус, которые сдали президент Индонезии Джоко Видодо и первая леди страны, показали отрицательный результат, сообщает Kompas. Об этом: Президент Индонезии получил отрицательный тест на COVID-19

14:34 27.07.2020 Новый тип вируса, который выявили у пациентов во вьетнамском городе Дананге, более агрессивен, чем SARS-CoV-2, сообщили 27 июля в пресс-службе правительства. Читайте также: Во Вьетнаме выявлен новый тип агрессивного вируса

14:36 27.07.2020 За прошедшую неделю рост числа выявляемых на территории Бельгии случаев заражения коронавирусом составил 71%, и в настоящее время в стране в среднем за сутки фиксируется по 279 новых заразившихся. Об этом 27 июля рассказали в бельгийском институте здравоохранения Sciensano. Читайте также: В Бельгии сообщили о росте числа случаев заражения SARS-CoV-2 за неделю

14:37 27.07.2020 Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавирусной инфекции, по прогнозу Государственного миграционного управления Швеции, в этом году соискателями убежища на территории страны станут порядка 13 000 человек. Об этом 27 июля сообщила газета Fria Tider. Читайте также: В Швеции ожидается новая волна беженцев — Fria Tider

14:48 27.07.2020 В Грузии, несмотря на относительно резкий рост инфицирования коронавирусом, зафиксированный в течение последней недели, продолжается поэтапное открытие отдельных секторов экономики, заявил на брифинге в администрации правительства начальник департамента инспектирования условий труда министерства беженцев, труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Бека Перадзе. Читайте также: В Грузии продолжают открывать бассейны, фитнес-центры и гостиницы

14:50 27.07.2020 Из ЮАР в Южную Корею вернутся пять человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей посольства Южной Кореи в ЮАР. Читайте также: Из ЮАР в Южную Корею вернутся пять человек

14:58 27.07.2020 Среди подарков — передвижные рентген-аппараты, прикроватные мониторы, аппараты искусственной вентиляции легких, лекарственные препараты и хирургические маски. Читайте также: Россия подарила Киргизии лекарства и оборудование на 150 млн рублей

15:07 27.07.2020 Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в столице республики городе Бишкеке — 154. Об этом: За сутки COVID-19 диагностировали еще у 483 жителей Киргизии

15:14 27.07.2020 Центральные районы Вьетнама не стоит посещать российским гражданам в связи с новой вспышкой там коронавирусной инфекции. Об этом говорится в сообщении посольства России во Вьетнаме в социальной сети Facebook. Об этом: Гражданам России посоветовали не ездить в центральные районы Вьетнама

15:17 27.07.2020 За прошедшие выходные число летальных случаев в Швеции от COVID-19 увеличилось на три человека. Такие данные 27 июля обнародовали представители Агентства общественного здравоохранения Швеции, которые отслеживают эпидемиологическую ситуацию в стране в круглосуточном режиме и предоставляют актуальную статистику. Об этом 27 июля сообщила шведская газета Aftonbladet. Читайте также: В Швеции за прошедшие выходные от COVID-19 скончались три пациента

15:18 27.07.2020 За минувшие сутки на территории США было выявлено около 55 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте также: В США за сутки выявили около 55 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2

15:23 27.07.2020 Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Мексике превысило 360 тыс. russian.news.cn

15:38 27.07.2020 Специальный рейс Афины — Кутаиси — Афины будет организован 28 июля для возвращения граждан Грузии в свою страну. Об этом сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии. Читайте также: Граждан Грузии вывезут из Греции спецрейсом 28 июля

15:51 27.07.2020 Правительство Франции рекомендует компаниям «создать десятинедельный профилактический запас защитных масок», сообщает Le Figaro. Подробнее в материале: Власти Франции рекомендуют компаниям запастись защитными масками

15:52 27.07.2020 Британское правительство анонсировало кампанию по борьбе с ожирением. Об этом говорится в релизе, опубликованном на сайте правительства. Читайте подробнее: В Британии разработали план борьбы с ожирением на фоне пандемии

15:58 27.07.2020 В Британии впервые смогли подтвердить наличие коронавируса у домашнего кота, однако при этом в настоящее время нет данных о том, что вирус может передаваться от животного человеку. Об этом 27 июля сообщила главный ветеринарный врач Великобритании Кристин Миддлмисс. Читайте подробнее: В Британии выявили первый случай заражения коронавирусом домашнего кота

16:11 27.07.2020 Эпидемиологическая ситуация в Абхазии является стабильной. Такую оценку положению в стране дали представители Роспотребнадзора, которые прибыли в республику на прошлой неделе, 27 июля сообщает пресс-служба минздрава Абхазии.

16:12 27.07.2020 Ношение масок станет обязательным на улицах французской коммуны Ле-Туке-Пари-Плаж с 1 августа 2020 года, сообщает Le Figaro. Подробности в материале: Ношение масок станет обязательным во французской коммуне Ле-Туке-Пари-Плаж

16:20 27.07.2020 Семь из десяти жителей Швеции «точно» или «скорее всего» сделают себе прививку после появления вакцины от COVID-19. Однако остальные граждане, похоже, не воспринимают ожидаемую вакцину от смертельного заболевания всерьез. Об этом 27 июля сообщила газета Dagens Nyheter. Об этом: Почти треть жителей Швеции не намерены делать прививку от COVID-19 — опрос

16:32 27.07.2020 Число подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в Мексике превысило 360 тыс. russian.news.cn

16:52 27.07.2020 Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский не советует жителям России выезжать на отдых за границу. Читайте также: Жириновский не советует вылетать на отдых за границу

16:55 27.07.2020 В Белоруссии за последние сутки зафиксировано 119 новых случаев заражения коронавируcом, скончалисьчетыре пациента с COVID-19, сообщает министерство здравоохранения республики. Об этом: В Белоруссии за сутки выявлено 119 случаев заражения коронавирусом

16:59 27.07.2020 Администрация президента США Дональда Трампа подтвердила информацию о том, что советник главы государства по национальной безопасности Роберт О’Брайен заразился коронавирусом. Читайте также: Белый дом подтвердил заражение советника О’Брайена коронавирусом

17:37 27.07.2020 Администрация президента США Дональда Трампа заявила сегодня, 27 июля, что риска заражения коронавирусом американского президента и вице-президента Майка Пенса от советника главы государства по национальной безопасности Роберта О’Брайена нет. Читайте также: Белый дом не видит риска заражения Трампа коронавирусом от О’Брайена

17:40 27.07.2020 На данный момент в Иране подтверждено 293 606 случаев COVID-19 и 15 912 смертей от заболевания. 255 144 заболевших с начала эпидемии уже выздоровели. Читайте также: Спикер правительства Ирана госпитализирован с COVID-19

17:53 27.07.2020 В Сербии за последние сутки зафиксировано 467 новых случаев заражения коронавирусом, скончались девять пациентов с COVID-19. Об этомсообщило министерство здравоохранения страны. Читайте подробнее: В Сербии за сутки выявлено более 400 случаев заражения коронавирусом

18:21 27.07.2020 Запрет на международные перевозки не может быть бессрочным, нужно усилить борьбу с коронавирусом внутри стран, заявила Всемирная организация здравоохранения в понедельник, сообщает 27 июля Reuters. Читайте подробнее: Запрет международных перевозок не может длиться вечно — ВОЗ

18:28 27.07.2020 Британское правительство 25 июля вернуло 14-дневный карантин в ответ на ухудшение ситуации с коронавирусом в Испании. Читайте подробнее: Британия снимет карантин для въезжающих с Канарских островов — The Sun

18:36 27.07.2020 Кенийские власти объявили о продлении введённого из-за COVID-19 комендантского часа, сообщает 27 июля Reuters. Такое заявление сделал кенийский президент Ухуру Кениата в своём телеобращении к согражданам. Эта карантинная мера продлевается ещё на 30 дней. Читайте также: Власти Кении приняли новые меры против COVID-19

18:46 27.07.2020 Киргизские власти пытаются снизить темпы распространения коронавируса в стране. Читайте подробнее: Из-за пандемии муфтият Киргизии отменяет айт-намаз в честь Курман айта

18:52 27.07.2020 Правительство Финляндии приняло решение о продлении действия ранее введённых ограничений на пересечение границы с Россией до 25 августа, сообщило генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге. Об этом: Финляндия продлевает ограничения на пересечение границы с Россией

18:53 27.07.2020 По данным навечер понедельника, в Италииумерли35 112человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на5(днем ранее — также на 5). Выздоровели198 593человека, за день этот показатель увеличился на147(днем ранее — на126). Об этом: Коронавирус в Италии: за сутки 5 человек умерли, 147 — выздоровели

18:58 27.07.2020 Опасность повторного распространения коронавируса в регионе Венето (Венеция) по-прежнему является реальной, заявил глава региона Лука Дзайа.На данный момент в регионе зафиксировано 38 локальных вспышек эпидемии (половина из них — «привозные»), «вирус еще не ушел», ослаблять бдительность и отменять меры предосторожности пока рано, считает губернатор. Читайте подробнее: Губернатор Венеции напомнил жителям, что «вирус еще никуда не ушел»

19:10 27.07.2020 Младший министр здравоохранения Соединенного Королевства Хелен Уэйтли сообщила журналистам, что пока правительство «не видит необходимости» карантина для въезжающих из Франции и Германии, но всё может измениться. Читайте также: Британия может ввести карантин для въезжающих из Германии и Франции

19:36 27.07.2020 Действия бразильского президента Жаира Болсонару по борьбе с распространением коронавируса настолько неудовлетворительны, что он должен отвечать за них в суде. Так считают его соотечественники, сообщает 27 июля Notícias. Читайте подробнее: На президента Бразилии подали суд из-за плохой борьбы с COVID-19

19:40 27.07.2020 В Великобритании за последние сутки зафиксировано 685 новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных превысило 300 тысяч, сообщило правительство Соединённого Королевства. Читайте подробнее: Число инфицированных коронавирусом в Великобритании превысило 300 тысяч

20:30 27.07.2020 Чествования медицинских работников, которые были заняты в борьбе с COVID-19, проходят по всем районам Белоруссии. Пресс-служба министерства здравоохранения Белоруссии

21:55 27.07.2020 Количество умерших от COVID-19 во всём мире преодолело отметку 650 тыс. человек, сообщает 27 июля университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии в США на основе данных федеральных и местных властей. По данным университета, жертвами пандемии во всём мире стали 650 029 человек, вылечились 9 439 204 человека, а общее число выявленных фактов заражения коронавирусом составляет 16 330 977. Читайте также: В США заявили о гибели от COVID-19 свыше 650 тыс. человек во всем мире

22:30 27.07.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 7413 случаев заражения коронавирусом. 185 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них восемь — за последние сутки. За последнюю неделю в Косово умерли 38 пациентов с COVID-19. 4027 пациентов уже здоровы. Лечение проходит 3201 человек. С начала эпидемии зараженными коронавирусом оказались 756 косовских медиков. Трое из них скончались. Об этом: Новый антирекорд в Косово: за день выявили 276 новых носителей коронавируса

22:30 27.07.2020 Всего в Албании было выявлено 4880 случаев заражения коронавирусом. 2745 человек уже излечились от COVID-19. 144 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли шесть пациентов. Лечение проходит 1991 человек. Наибольшее число активных случаев заражения приходится на Тирану (более тысячи), Дуррес (230), Шкодру (198) и Влёру (100). На стационарном лечении находятся 114 человек, из них 19 проходят интенсивную терапию, а трое подключены к аппаратам ИВЛ. Читайте также: В Албании за сутки выявили 117 новых случаев заражения коронавирусом

22:30 27.07.2020 Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, с начала эпидемии в стране было выявлено 10 214 случаев заражения, 466 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Шестеро пациентов умерли 27 июля. 5564 пациента уже излечились. Лечение проходят 4184 пациента. Читайте подробнее: В Македонии за сутки выявили 128 новых носителей коронавируса

22:48 27.07.2020 Медицинский центр «Святого Григория Просветителя» в Ереване, Армения. gov. am

23:09 27.07.2020 Согласно отчету Africa CDC, наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом — в Южной Африке, где подтверждены уже 463 860 случаев и 7145 смертей от COVID-19. Подробности в материале: В Африке подтверждено 844,5 тысячи случаев COVID-19

23:14 27.07.2020 В мире за последние сутки зафиксировано более 254 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных превысило 16 миллионов человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения. Читайте также: ВОЗ: число инфицированных SARS-CoV-2 в мире превысило 16 миллионов

23:25 27.07.2020 На официальной странице посольства в социальной сети Facebook говорится, что с начала пандемии COVID-19 США через Государственный департамент и USAID (Агентство США по международному развитию) выделили уже свыше 1,5 миллиарда долларов помощи на борьбу с вирусом в разных странах. Подробности в материале: США передали Албании 29 тысяч тестов на коронавирус

23:40 27.07.2020 Институт общественного здравоохранения Черногории сообщил, что за сутки в стране проанализировали 678 тестов, из них позитивных было 95. Читайте подробнее: В Черногории за сутки выявили 95 носителей коронавируса

23:42 27.07.2020 Cоединённым Штатам удалось резко понизить уровень смертности среди людей, заразившихся коронавирусом, заявил 27 июля президент США Дональд Трамп. Заявление об этом президент США сделал в ходе выступления в штате Северная Каролина. При этом Трамп продолжает называть коронавирус «китайским». Читайте также: Трамп заявил, что в CША удалось резко уменьшить смертность от COVID-19

23:52 27.07.2020 В Аргентине начались испытания на людях новой гипериммунной сыворотки против COVID-19. Читайте также: В Аргентине разработали сыворотку против коронавируса

23:59 27.07.2020 Пандемия коронавируса нового типа усилила загрязнение планеты вредными отходами, говорится в докладе Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD). Об этом: Пандемия COVID-19 усилила загрязнение планеты, заявили в ООН

00:38 28.07.2020 Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2 в Бразилии выросло на 23 284 и достигло 2 442 375. Об этом 27 июля сообщается на сайте Национального совета здравоохранения страны (Conass). Читайте также: В Бразилии зафиксировали более 23 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2

01:05 28.07.2020 В Эфиопии за прошедшие сутки выявили 579 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба эфиопского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Эфиопии число случаев COVID-19 превысило 14,5 тысячи

01:05 28.07.2020 Африканский банк развития одобрил выделение Сомали гранта в размере $25,1 млн на борьбу с коронавирусной инфекцией, сообщает Синьхуа. Подробности в материале: Сомали получила $25 млн на борьбу с коронавирусом

01:13 28.07.2020 Медики выписали исполняющую обязанности президента Боливии Жанин Аньес, которая выздоровела после заболевания COVID-19. Об этом 27 июля политик написала на своей странице в Twitter. Подробности в материале: Исполняющая обязанности президента Боливии излечилась от COVID-19

01:41 28.07.2020 В Израиле за минувшие сутки подтвердили 2029 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба израильского минздрава. Об этом: В Израиле за сутки выявили более 2 тыс. случаев COVID-19

02:22 28.07.2020 Проведение третьего этапа клинических испытаний вакцины от нового коронавируса уже санкционировано Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов Минздрава США. Об этом вице-президент США Майкл Пенс заявил 27 июля на конференции, организованной медицинским центром Университета Майами. Об этом: В США приступили к третьему этапу испытаний вакцины от коронавируса

02:30 28.07.2020 В Египте за прошедшие сутки выявили 420 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба египетского министерства здравоохранения. Об этом: В Египте зафиксировали спад заболеваемости COVID-19

02:37 28.07.2020 В Тюменской области пациенты с подтверждённым положительным тестом на коронавирус и проходящие лечение на дому, бесплатно обеспечиваются препаратами «умифеновир» и «интерферон альфа». Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Проживающим вместе с заражёнными с целью профилактики также бесплатно выдаются указанные лекарственные препараты. На утро 28 июля данные препараты получили более 1800 человек. Читайте подробнее: В Тюмени назвали бесплатные препараты от коронавируса

02:41 28.07.2020 Комендантский час введен в бельгийской провинции Антверпен из-за резкого роста числа новых пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2, 27 июля передает телеканал RTBF. Читайте также: В одной из провинций Бельгии объявили комендантский час из-за коронавируса

03:22 28.07.2020 Спикер косовского парламента Османи поблагодарила представителя Австрии за предоставленные Косово в рамках программы ООН средства на закупку тестов на коронавирус, а также за помощь в укреплении государственности края и его институтов. В ответ Вайдингер подчеркнул, что Косово и Западные Балканы являются приоритетным направлением внешней политики Австрии и что Вена продолжит сотрудничество с Приштиной и далее с целью облегчить вступление Косово и других стран региона в ЕС. Читайте подробнее: Австрия считает Косово и Балканы приоритетными направлениями политики

04:32 28.07.2020 Ежемесячная детская смертность из-за связанного с пандемией коронавируса голода увеличится в мире более чем на 10 тысяч. Об этом со ссылкой на данные ООН 27 июля сообщает агентство Associated Press (AP) . Подробности в материале: Пандемия увеличила смертность детей из-за голода на 10 тысяч в месяц — AP

04:36 28.07.2020 Власти Пакистана призвали верующих страны покупать животных для совершения жертвоприношений на праздник Курбан-Байрам через интернет из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает агентство Reuters. Подробности в материале: В Пакистане призвали покупать жертвенных животных онлайн из-за COVID-19

04:43 28.07.2020 Число выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Мексике достигло почти 400 тысяч, написал 27 июля заместитель министра здравоохранения страны Уго Лопес-Гатель на своей странице в Twitter. Читайте подробнее: В Мексике подтвердили почти 400 тыс. случаев заражения коронавирусом

05:07 28.07.2020 В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 28 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний. Об этом: В Южной Корее выявили менее 30 зараженных коронавирусом за сутки

05:18 28.07.2020 Вакцина против коронавируса, разработанная американской компанией Moderna, стала «самой быстрой» за всю историю борьбы человечества с патогенами, заявил 27 июля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме. Об этом: Трамп назвал вакцину от COVID-19 «самой быстрой» за всю историю

06:14 28.07.2020 Вьетнамский город Дананг с численностью населения более 1,1 млн человек полностью изолировали после возникновения вспышки более агрессивной формы коронавируса. Соответствующее постановление 28 июля подписал премьер-министр страны Нгуен Суан Фук. Читайте также: Во Вьетнаме из-за коронавируса изолировали третий по величине город страны

06:20 28.07.2020 В Канаде число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 114,5 тысячи, сообщает пресс-служба канадского министерства здравоохранения. Подробности в материале: В Канаде число случаев COVID-19 превысило 114,5 тысячи

06:35 28.07.2020 На материковой части Китая за прошедшие сутки подтверждено 68 новых случаев COVID-19, сообщает 28 июля агентство Синьхуа. По данным Национальной комиссии здравоохранения КНР, из них четыре случая оказались «импортными», то есть выявленными у прибывших в Китай из-за рубежа, остальные 64 — локальными. Читайте далее: В Китае выявлено 68 новых случаев COVID-19 за сутки

06:45 28.07.2020 В Пекине за прошедшие сутки подтверждено два новых случая COVID-19, сообщает 28 июля агентство Синьхуа. Из них один случай является «импортным», то есть выявленным среди прибывших в город из-за рубежа, еще один связан с локальным заболевшим, выявленным в городе Далянь провинции Ляонин на северо-востоке Китая. Читайте далее: В Пекине впервые за три недели выявлены новых случаи COVID-19

06:50 28.07.2020 В Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая выявлено 57 новых подтвержденных случаев COVID-19 за прошедшие сутки, сообщает 28 июля агентство Синьхуа. По данным региональной комиссии здравоохранения, все 57 случаев приходятся на столицу региона город Урумчи. Читайте далее: Третья вспышка. В Синьцзяне выявлено сразу 57 новых случаев COVID-19

06:51 28.07.2020 206 242 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 подтверждено в Германии с начала пандемии, из них 633 — за последние сутки, 28 июля сообщается на сайте института Роберта Коха. Читайте подробнее: В Германии зарегистрировали более 600 новых случаев заражения коронавирусом

06:55 28.07.2020 Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отказался от поездки по штатам страны из-за роста числа зараженных коронавирусом нового типа, сообщает Reuters. Читайте также: Премьер Австралии отказался от поездки по регионам из-за COVID-19

07:03 28.07.2020 Австралийская полиция разогнала антирасистский митинг в поддержку движения «Жизни черных важны» (Black Lives Matter) в Сиднее, сообщает агентство Reuters. Об этом: Австралийская полиция разогнала антирасистский митинг

07:08 28.07.2020 В Киргизии отмечен самый высокий в регионе уровень смертности от COVID-19. Фото: russian.news.cn

07:09 28.07.2020 Сахарный диабет заметно ухудшает течение и прогноз при самых разных заболеваниях, поэтому в выводах ученых нет ничего удивительного. Так кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия») прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM информацию из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, где сказано, что сахарный диабет при COVID-19 будет протекать тяжелее, а риск смертности значительно возрастает. Эксперт также отметил, что клиницисты с самого начала пандемии наблюдали увеличенную летальность от COVID-19 при наличии сахарного диабета. Читайте также: Почему при сахарном диабете риск смертности от COVID-19 заметно возрастает

07:21 28.07.2020 В столице Папуа — Новой Гвинеи (ПНГ) Порт-Морсби ввели 14-дневный карантин из-за резкого роста числа зараженных коронавирусом нового типа, сообщает Синьхуа. Подробности в материале: В столице Папуа — Новой Гвинеи ввели карантин из-за коронавируса

07:46 28.07.2020 Соединённые Штаты перейдут к «золотому веку» после того, как победят коронавирус, написал 28 июля президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter. Читайте также: Трамп заявил, что после пандемии в США наступит «золотой век»

07:48 28.07.2020 Общее число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Сальвадоре достигло 15 035. Об этом 27 июля сообщает министерство здравоохранения республики. Читайте подробнее: В Сальвадоре число случаев заражения коронавирусом превысило 15 тысяч

07:55 28.07.2020 В Палестине за сутки выявили 333 новых случая заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба палестинского министерства здравоохранения. Читайте подробнее: В Палестине за сутки выявили 333 зараженных коронавирусом

07:59 28.07.2020 Плохое качество воздуха в мегаполисах негативно влияет на состояние заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, говорится в опубликованном 28 июля докладе Организации Объединённых Наций (ООН) о воздействии пандемии на жизнь в крупных городах. Подробности в материале: В ООН заявили о связи качества воздуха и смертности от COVID-19

08:06 28.07.2020 389 717 случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2 зарегистрировано в Перу после получения положительных результатов анализов еще от 4920 пациентов, 27 июля сообщается на сайте перуанского минздрава. Читайте подробнее: В Перу зафиксировали почти 5 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2

08:12 28.07.2020 Власти Вьетнама приняли решение приостановить все авиарейсы в курортный город Дананг из-за вспышки в нем коронавируса. Об этом 28 июля говорится в сообщении на сайте правительства. Читайте подробнее: Во Вьетнаме из-за вспышки коронавируса отменили все рейсы в Дананг

08:14 28.07.2020 За истекшие сутки на территории Китая было выявлено 102 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 28 июля говорится в заявлении госкомитета КНР по вопросам здравоохранения. Подробности в материале: В Китае за сутки выявили свыше 100 случаев заражения SARS-CoV-2

08:22 28.07.2020 За минувшие сутки на территории Мексики было выявлено 4973 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 28 июля сообщил замглавы мексиканского минздрава Уго Лопес-Гатель на своей странице в соцсети Twitter. Читайте подробнее: В Мексике за сутки выявили около 5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:27 28.07.2020 Президент Кении Ухуру Кеньятта объявил, что общенациональный комендантский час с 9 вечера до 5 утра будет продлен еще на 30 дней на фоне резкого роста числа случаев заражения коронавирусом в стране. Подробности в материале: Лидер Кении объявил о продлении общенационального комендантского часа

08:29 28.07.2020 Общее количество выявленных на территории Канады подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за последние сутки возросло на 442 и превысило 114,5 тысячи. Об этом 28 июля сообщает канадский минздрав. Об этом: В Канаде число выявленных случаев SARS-CoV-2 превысило 114,5 тыс

08:29 28.07.2020 27 июля пресс-секретарь министерства здравоохранения Ирана Сима Садат Лари заявила, что около 212 иранцев умерли от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 15 912. Об этом сообщило иранское агентство IRNA. Подробности в материале: В Иране COVID-19 унёс жизни 212 человек за последние сутки

08:34 28.07.2020 Страны Евросоюза готовятся ко второй волне коронавируса и рассматривают перспективы введения ограничительных мер, пишет 27 июля издание The Guardian. Об этом: Страны ЕС могут вернуть ограничительные меры — The Guardian

08:39 28.07.2020 В Киргизии отмечен самый высокий в регионе уровень смертности от COVID-19. Фото: russian.news.cn

08:41 28.07.2020 За прошедшие сутки на территории Бразилии было выявлено свыше 23,5 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 27 июля сообщает минздрав страны. Читайте подробнее: В Бразилии за сутки выявили свыше 23,5 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2

08:42 28.07.2020 Пандемия оставит длительный след в авиационном секторе Франции, передает BFM TV. Остановка работы аэропортов из-за пандемии привела к потере 543 млн евро в первом полугодии по сравнению с прибылью в 250 млн евро в 2019 году, поскольку трафик сократился более чем на 62%. Подробности в материале: Воздушное сообщение в Париже вернется к уровню 2019 года лишь в 2024 году

08:46 28.07.2020 Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) предоставило сотрудникам медицинских учреждений и уязвимым слоям общества Бангладеш товары медицинского назначения и продукты питания на общую сумму $400 тыс. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей агентства. Об этом: Южная Корея предоставила гуманитарную помощь жителям Бангладеш

08:55 28.07.2020 Общее количество выявленных на территории Сальвадора подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 15 тысяч. Об этом 28 июля сообщает минздрав страны. Подробности в материале: В Сальвадоре число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 превысило 15 тыс

08:57 28.07.2020 Государственный секретарь США Майк Помпео провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии Георгием Гахарией по случаю переноса из-за коронавируса на неопределенный срок пленарного заседания Хартии стратегического партнерства между Грузией и США. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба грузинского правительства. Об этом: Помпео провел телефонный разговор с премьер-министром Грузии

08:58 28.07.2020 В Грузии в течение последних суток выявили восемь случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Информация об этом была опубликована 28 июля на сайте Stopcov.ge. Читайте подробнее: В Грузии за сутки выявили восемь носителей коронавируса

09:00 28.07.2020 Главное управление здравоохранения Франции предупреждает о «медленном ухудшении» эпидемической ситуации в стране, сообщает Le Figaro. Читайте подробнее: Франция потеряла более 30 тысяч человек за время пандемии

09:09 28.07.2020 Ограничительные меры в Казахстане начнут смягчать с 3 августа при условии стабилизации эпидемиологической ситуации. Об этом 28 июля заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой на заседании правительства. Об этом: Ограничения в Казахстане начнут отменять с 3 августа

09:17 28.07.2020 За минувшие сутки в Кении выявили 440 новых случаев заражения коронавирусом. Читайте подробнее: В Кении за сутки выявили 440 носителей коронавируса

09:31 28.07.2020 Правительство Малайзии планирует пересмотреть региональную политику и вновь ввести карантин, если число новых случаев заражения SARS-CoV-2 увеличится до 100 пациентов в день, сообщает CNN Indonesia. Об этом: Власти Малайзии могут вновь ввести карантин в стране

09:37 28.07.2020 Число зафиксированных случаев заражения SARS-CoV-2 на Украине достигло 66 575. Подробности в материале: На Украине выявили более 900 случаев заражения коронавирусом

09:48 28.07.2020 За истекшие 24 часа на территории Бельгии было выявлено 402 тысячи новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 июля сообщает бельгийский институт здравоохранения Sciensano. Читайте также: В Бельгии за сутки выявили 402 новых случая заражения SARS-CoV-2

09:52 28.07.2020 Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан призвал проследить шаги, предпринятые тремя странами для преодоления пандемии, сообщает Antara. Подробности в материале: В Индонезии призвали посмотреть на опыт борьбы с пандемией в трёх странах

10:00 28.07.2020 В Узбекистане налажено массовое производство тест-систем по определению коронавируса, сообщили в министерстве инновационного развития республики. Читайте также: В Узбекистане запустили производство тестов на коронавирус

10:03 28.07.2020 В настоящее время на территории России число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 27,3 млн. Об этом 28 июля сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора о ситуации и принимаемых мерах по недопущению распространения COVID-19. Подробности в материале: В России проведено свыше 27 млн тестов на коронавирус

10:04 28.07.2020 О своем выздоровлении от COVID-19 рассказала временно исполняющая обязанности президента Боливии Жанин Аньес. Запись 28 июля размещена на странице политика в соцсети Twitter. Читайте подробнее: Врио президента Боливии Аньес сообщила о своем выздоровлении от COVID-19

10:13 28.07.2020 Пресс-секретарь рабочей группы по борьбе с COVID-19 в Индонезии Вику Адисасмито заявил, что количество случаев смерти от COVID-19 в стране сокращается, сообщает Antara. Читайте подробнее: В Индонезии падает число случаев смерти от COVID-19

10:13 28.07.2020 В Абхазии в течение последних суток выявили два случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом вечером 27 июля сообщил оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции. Об этом: В Абхазии за сутки выявили двух носителей коронавируса

10:21 28.07.2020 Медицинские работники в Кении заявили, что в настоящее время они сражаются с пандемией коронавируса из последних сил и плохо подготовлены к возможному увеличению числа пациентов с COVID-19, поскольку все больше медиков заражаются коронавирусом сами. Подробности в материале: В Кении медики заявили о неготовности противостоять пандемии

10:24 28.07.2020 В Южной Корее зафиксировали сокращение числа случаев заболевания малярией. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний страны. Об этом: В Южной Корее зафиксировали сокращение числа случаев заболевания малярией

10:34 28.07.2020 Президент Ухуру Кеньятта ввел запрет на продажу алкогольных напитков во всех ресторанах страны и распорядился, чтобы все бары оставались закрытыми на неопределенный срок, чтобы замедлить рост темпов передачи коронавируса в стране. Читайте подробнее: В ресторанах и барах Кении ввели запрет на продажу алкоголя

10:48 28.07.2020 Европейский союз не планирует открывать свои границы для России как минимум до конца августа. Об этом 28 июля сообщил источник в делегации одной из стран ЕС в Совете Евросоюза. Об этом: Евросоюз пока не планирует открывать границы с Россией

11:06 28.07.2020 Старинный портовый город Хойан, который находится в центральной провинции Вьетнама и является популярным среди туристов, был закрыт для посещения по причине угрозы распространения коронавируса. Об этом 28 июля сообщается в постановлении администрации города. Читайте подробнее: Популярный у туристов вьетнамский город Хойан закрыли из-за пандемии

11:14 28.07.2020 Медицинский центр «Святого Григория Просветителя» в Ереване, Армения. Фото: gov. am

11:26 28.07.2020 За минувшие 24 часа в Индии было выявлено свыше 47 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 июля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия. Об этом: В Индии за сутки выявили свыше 47 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2

11:31 28.07.2020 Генеральное консульство Южной Кореи в Нью-Йорке совместно с Ассоциацией южнокорейцев в Филадельфии предоставили две тысячи защитных масок полицейскому управлению 35-го округа, где расположен корейский район. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей генерального консульства. Читайте подробнее: Южная Корея предоставила защитные маски полицейским в Филадельфии

11:46 28.07.2020 Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в Киргизии достигло 33 844, в том числе 588 — за минувшие сутки. Об этом сообщили в штабе по борьбе с распространением инфекции. Читайте также: В Киргизии за сутки выявили 588 случаев заражения коронавирусом

11:50 28.07.2020 Около ста депутатов Рады потребовали отправить в отставку министра здравоохранения Украины Максима Степанова, обвинив его, в частности, в неспособности организовать борьбу с коронавирусом. Читайте подробнее: Депутаты Рады потребовали уволить главу минздрава Украины

11:50 28.07.2020 Вьетнам может стать источником более агрессивной разновидности коронавируса, чем SARS-CoV-2. Об этом 28 июля заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24». Читайте также: Вьетнам может стать источником второй, более опасной волны коронавируса?

12:02 28.07.2020 Вирусы способны очень быстро эволюционировать, и вскоре человечество может столкнуться даже с более опасными разновидностями коронавируса. Об этом 28 июля заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24». Подробности в материале: Вторая волна эпидемии: столкнётся ли мир с новым видом коронавируса?

12:04 28.07.2020 За последние сутки в Грузии было выявлено восемь новых случаев коронавируса, и в данном случае источники заражения всех пациентов известны. Об этом журналистам сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. Подробности в материале: В Грузии выявили восемь новых носителей коронавируса

12:06 28.07.2020 У депутата Верховной рады Украины Даниила Гетманцева выявили коронавирус. Об этом: Очередной депутат Рады заразился коронавирусом

12:13 28.07.2020 Если эпидемия коронавируса подчиняется тем же закономерностям, что и аналогичные вспышки инфекций, то вторая волна с большой вероятностью окажется менее проблематичной, чем первая. Об этом 28 июля заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: Повторит ли коронавирус закономерности других эпидемий?

12:13 28.07.2020 Решение о закрытии города Кэсон, расположенного на границе с Южной Кореей, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, приняли власти КНДР. Об этом 28 июля сообщает Центральное телеграфное агентство Северной Кореи (ЦТАК). Подробности в материале: Власти КНДР закрыли из-за пандемии город Кэсон на границе с Южной Кореей

12:14 28.07.2020 Ассоциация туроператоров России (АТОР) опубликовала памятку для российских туристов, которые собираются отправиться в Танзанию и Великобританию. Читайте также: В АТОР разъяснили правила въезда российских туристов в Танзанию и Британию

12:18 28.07.2020 Власти Индонезии подтвердили 102 051 случай заражения SARS-CoV-2 на территории страны, сообщает Detik. Читайте также: В Индонезии выявили более 102 тысяч носителей SARS-CoV-2

12:25 28.07.2020 За минувшие сутки в Польше подтвердили наличие коронавируса у 502 человек.

12:29 28.07.2020 23 июля стало известно, что безработица в Швеции преодолела психологическую отметку в 500 000 человек. Со своей стороны, журналисты обратились в Государственную службу занятости и попытались выяснить, какие же коммуны наиболее остро ощутили на себе экономические последствия пандемии коронавирусной инфекции с точки зрения занятости. Об этом 28 июля сообщила новостная служба Sveriges Radio. Подробности в материале: В Швеции назвали наиболее пострадавшие от безработицы муниципалитеты

12:34 28.07.2020 Несмотря на продолжающуюся пандемию коронавирусной инфекции, Государственное миграционное управление Швеции поставило перед собой цель ввезти в страну 5 000 беженцев по особой квоте в течение оставшихся месяцев 2020 года. В ведомстве подчеркнули, что эпидемиологическая ситуация как в Швеции, так и в мире не повлияет на решение принять тысячи беженцев, так как цель шведских властей «остается неизменной». Об этом 27 июля сообщила газета Fria Tider. Читайте подробнее: До конца года власти Швеции примут 5000 беженцев — Fria Tider

12:39 28.07.2020 Коронавирус нового типа может мутировать, став менее опасным для носителя, но в случае, если иммунитет будет слишком эффективно подавлять инфекцию, более вирулентные разновидности могут оказаться и более эволюционно эффективными. Об этом 28 июля заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24». Читайте подробнее: По какому сценарию будет эволюционировать коронавирус?

12:43 28.07.2020 29-летнего жителя американского штата Флорида Дэвида Хайнса обвиняют в мошенничестве, в результате которого он присвоил себе около 4 млн долларов, которые предназначались на зарплаты во время эпидемии нового коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба минюста США. Читайте также: Жителя США обвиняют в присвоении около 4 млн долларов

12:49 28.07.2020 На территории Литвы за прошедшие сутки было выявлено восемь новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 июля сообщается на сайте правительства республики, который посвящен борьбе с COVID-19. Подробности в материале: В Литве за сутки выявили восемь новых случаев заражения SARS-CoV-2

12:52 28.07.2020 За прошедшие сутки в Киргизии зафиксировано 548 новых случаев заражения COVID-19, в том числе восемь — среди медицинских работников. Читайте также: За сутки в Киргизии выявили еще 548 случаев COVID-19, умерли 28 человек

12:54 28.07.2020 Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила, что сезон, по всей видимости, не влияет на передачу коронавируса.

12:58 28.07.2020 Список третьих стран, с которыми государствам ЕС рекомендовано восстановить транспортное сообщение, может быть сокращён с 13 до 11 позиций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейские источники. Повторное обновление списка ожидается 29 июля, по его итогам могут быть удалены Алжир и Марокко. Читайте подробнее: Евросоюз может исключить ещё две страны из «безопасного» списка

13:01 28.07.2020 В Грузии около половины жителей не согласились бы делать прививки от коронавируса SARS-CoV-2, если бы существовала вакцина. Об этом говорится в исследовании американского фонда «Национальный демократический институт» (NDI), опубликованном 28 июля. Об этом: Около 50% жителей Грузии выступают против прививок от коронавируса — опрос

13:01 28.07.2020 Сезонный характер коронавирусной инфекции не находит подтверждения. Об этом 28 июля заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис. Читайте также: В ВОЗ не находят подтверждения сезонного характера коронавирусной инфекции

13:03 28.07.2020 За последние дни во Вьетнаме свыше 15 тысяч человек были помещены на карантин из-за новой вспышки коронавирусной инфекции, зафиксированной в портовом городе Дананге и из-за прилета в страну нескольких заразившихся. Об этом 28 июля сообщает вьетнамское государственное новостное агентство VNA. Читайте подробнее: Во Вьетнаме свыше 15 тыс. человек поместили в карантин из-за SARS-CoV-2

13:14 28.07.2020 На территории Польши за прошедшие сутки было выявлено 502 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 28 июля сообщает польский минздрав. Читайте также: В Польше за сутки выявили 502 новых случая заражения коронавирусом

13:21 28.07.2020 Национальный центр по контролю заболеваний Грузии подготовил отчет об эпидемиологической обстановке в стране, где говорится, сколько носителей коронавируса прибыло из-за рубежа. Документ 28 июля был размещен на сайте минздрава Грузии. Об этом: В Грузии обнародовали отчет об эпидемиологической обстановке

13:22 28.07.2020 27% граждан Италии вопреки действующим нормам не носят медицинские маски в общественных местах или делают это очень редко, таковы данные исследования бизнес-ассоциации Coldiretti. Авторы исследования отмечают, что значительная часть граждан страны «устала» от соблюдения ограничительных мер. В то же время большинство жителей страны, даже отправляясь в отпуск, стараются соблюдать меры безопасности и дистанцироваться от других граждан. Читайте также: Четверть граждан Италии перестали носить маски — исследование

13:26 28.07.2020 Правительство Италии предложит парламенту страны продлить режим ЧС до 31 октября.Режим ЧС по ранее утвержденным решениям должен действовать до 31 июля. Предполагается, что инициатива правительства будет поддержана: все партии правящей коалиции выступают «за», и недовольство оппозиции (прежде всего «Лиги» Маттео Сальвини, где считают, что ситуация уже нормализовалась и продлевать режим ЧС не нужно) ничего не изменит. Читайте также: Правительство Италии намерено продлить режим ЧС до 31 октября

13:28 28.07.2020 Миланский театр Ла Скала начнет сезон 2020 — 2021 года 4 сентября концертом в городском кафедральном соборе. Концерт будет посвящен памяти жертв эпидемии коронавируса. Оркестр Ла Скала исполнит «Реквием» Джузеппе Верди. Позже это же произведение будет исполнено в Бергамо и Брешии — городах, также расположенных в провинции Ломбардия, где было зафиксировано особенно большое количество случаев заражения коронавирусом. В помещении самого театра первый концерт пройдет 12 сентября, в качестве «послания надежды» будет исполнена Девятая симфония Бетховена. Читайте подробнее: Театр Ла Скала откроет сезон концертом в память о жертвах эпидемии

13:28 28.07.2020 Всего в бюджете фонда обязательного медицинского страхования Киргизии предусмотрено 6,63 млрд рублей) на оплату лечения в стационарах больных с подтвержденным диагнозом COVID-19. Об этом: Фонд медстрахования Киргизии потратил 3,5 млрд рублей на пациентов с COVID

13:35 28.07.2020 Власти Мадрида ввели режим повсеместного использования медицинских масок.

13:37 28.07.2020 Женский теннисный турнир в Токио отменён из-за пандемии коронавируса. Подробности в материале: Женский теннисный турнир в Токио отменён из-за коронавируса

13:37 28.07.2020 Правительство Южной Осетии во время заседания 28 июля приняло решение продлить до 31 августа карантинные ограничения на границе с Россией. Об этом сообщает агентство «Рес». Читайте подробнее: В Южной Осетии продлили карантинные ограничения на границе с Россией

13:48 28.07.2020 Двое из четырех выздоровевших и выписанных из монгольской больницы людей являются гражданами РФ, один — гражданин Белоруссии. Подробности в материале: В Монголии граждане РФ вылечились от коронавируса

13:53 28.07.2020 Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что пандемия оказала влияние на глобальную геополитику, в частности, на отношения между двумя сверхдержавами — США и Китаем, которые все более накаляются, сообщает Kompas. Читайте подробнее: Пандемия оказала влияние на глобальную геополитику — президент Индонезии

13:58 28.07.2020 За истекшие сутки на территории Ирана от COVID-19 и связанных с ним последствий умерло 235 пациентов, что стало самым большим числом за все время эпидемии. Об этом 28 июля сообщила глава департамента по связям с общественностью Ирана Сима Садат Лари, ее слова приводит агентство ISNA. Об этом: В Иране за сутки от COVID-19 умерли 235 пациентов

14:04 28.07.2020 Угроза от нового мутировавшего коронавируса определяется тем, насколько эффективен коллективный иммунитет к первоначальному SARS-CoV-2. Об этом 28 июля заявил доктор медицинских наук, врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов на телеканале «Россия 24». Читайте также: Риски от мутировавшего вируса зависят от коллективного иммунитета — эксперт

14:07 28.07.2020 За минувшие сутки в США было выявлено свыше 56 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 июля сообщает университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире. Читайте также: В США за сутки выявили свыше 56 тысяч новых случаев заражения SARS-CoV-2