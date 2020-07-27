Барнаул, 27 июля, 2020, 07:53 — ИА Регнум. В связи с небывалой засухой, постигшей регион весной и летом 2020 г., алтайские аграрии оказались в сложном положении: налоговая, кредитная и зарплатная нагрузка вынуждает многих из них избавляться от годами наработанного бизнеса. Сейчас на продажу выставлено около 30 предприятий разных направлений. Как сообщает ИА «Амител», в Курьинском районе фермер Антон нынешний весной посадил среди прочего «суперэлиту» — дорогой сорт пшеницы, дающий высокий урожай. Фермер рассчитывал с одного гектара собрать 4,5 тонны. Но из-за небывалый засухи получит максимум 1−1,5 тонны. «Закапывать» в землю миллионы рублей бизнесмен больше не хочет, поэтому и принял решение продать хозяйство.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

Помочь алтайским фермерам могли бы высокие цены на сельхозпродукцию: крупы, муку, подсолнечное масло. Но закупочная цена муки, по оценкам фермеров, в лучшем случае вырастет с 10 до 13 рублей за килограмм.

Алтайские эксперты подтверждают: мелким хозяйствам региона все труднее работать. По их мнению, чтобы предприятие приносило прибыль при любых природных аномалиях, нужны многомиллионные вложения. Алтайские же фермеры часто работают на той базе, что осталась от советских предприятий, и средств на модернизацию производств у них нет. Поэтому всё чаще на рынок сельского хозяйства Алтайского края выходят предприятия из других регионов. Они скупают земли и компании в Алейском, Павловском, Ребрихинском и других районах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, небывалая засуха погубила посевы в 23 районах Алтайского края.

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