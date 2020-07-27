Чебоксары, 27 июля, 2020, 07:51 — ИА Регнум. В Чувашии проводится проверка подписных листов, которые претенденты на пост главы республики предоставили в региональный ЦИК. Итоги должны подвести не позднее 3 августа. Между тем в избиркоме заявляют, что все кандидаты, выдвинутые партиями, преодолели «муниципальный фильтр». Из самовыдвиженцев сумел собрать требуемое число подписей только один претендент. Таким образом, из 12 заявленных участников в предвыборной гонке остаются пятеро, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru Представление документов в ЦИК Чувашии

Cap.ru Олег Николаев

Первым подписные листы предоставил в региональный ЦИК врио главы Чувашии Олег Николаев, который баллотируется как самовыдвиженец, но получил поддержку от трёх партий: «Единой России», «Родины» и родной для него «Справедливой России». Он предоставил необходимое количество подписей муниципальных депутатов, а также 5095 подписей избирателей.

О других самовыдвиженцах, собравших необходимое число подписей, не сообщается.

Cap.ru Сергей Матвеев («Патриоты России»)

Cap.ru Константин Степанов (ЛДПР)

В избиркоме отмечают, что все кандидаты, выдвинутые партиями, предоставили для прохождения муниципального фильтра необходимое число подписей муниципальных депутатов. Это Сергей Матвеев («Патриоты России»), Александр Андреев (КПРФ), Константин Степанов (ЛДПР) и Николай Степанов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»).

Cap.ru Александр Андреев (КПРФ)

Cap.ru Николай Степанов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»)

Как сообщало ИА REGNUM, выдвижение кандидатов завершилось 24 июля. На проверку подписных листов у Центризбиркома Чувашии есть десять дней.

Отметим, для регистрации в качестве кандидата на главный пост в республике все участники должны представить 263 подписи муниципальных депутатов, в том числе 55 подписей депутатов собраний районов и городов. Кроме того, самовыдвиженцы должны заручиться поддержкой ещё 4632 избирателей.