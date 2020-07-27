Москва, 27 июля, 2020, 07:28 — ИА Регнум. Работники сферы здравоохранения, торговли, образования, а также водители и охранники могут зарабатывать в Москве на 40−50% больше, нежели в других регионах Российской Федерации. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Кузьма Петров-Водкин. Рабочие. 1926

"Зачастую зарплатные предложения в столице на 40−50% выше, чем в российских регионах», — цитирует доклад РИА Новости.

Эксперты отмечают, что в Москве и Московской области водители получают в среднем около 79 тыс. рублей. При этом в достаточном количестве регионов средняя зарплата водителя не превышает и 50 тысяч рублей.

По данным сервиса, врачи в Москве в среднем получают ежемесячную оплату в размере 101 тысячи рублей. За пределами столицы наиболее высокая зарплата у медработников зафиксирована в Новосибирске — 76 тысяч рублей. При этом в Северной столице — Санкт-Петербурге — средняя зарплата врача остается на уровне 49 тысяч рублей.

Похожая ситуация складывается и с зарплатами учителей, водителей и продавцов. Разница в зарплатах между Москвой и регионами доходит до 50% в этих сферах.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне были представлены результаты опроса, зафиксировавшего рост доли жителей России, чей доход не превышает 15 тысяч рублей, до 45%. Ранее, в феврале 2020 года, доход ниже 15 тысяч рублей получали лишь 38,1% респондентов.