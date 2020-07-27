Москва, 27 июля, 2020, 07:17 — ИА Регнум. Правоохранительные органы России разработали проект новой статьи для Уголовного кодекса РФ — «Налоговое мошенничество», заявила зампредседателя российского Следственного Комитета генерал-полковник Елена Леоненко.

Татьяна Раджабова ИА Красная Весна Уголовный кодекс РФ

«У нас с коллегами идет дискуссия, чтобы предложить законодателю ввести новый состав преступления — «Налоговое мошенничество». Но этот вопрос пока обсуждается», — цитирует ее РИА Новости.

По словам Леоненко, в этой области уголовное законодательство России нуждается в усовершенствовании. При этом к налоговым преступлениям сейчас относятся четыре статьи Уголовного кодекса — с 198-й по 199.2, а также 159. Леоненко указала, что состав такого преступления, как правило, связан с незаконным возмещением НДС из бюджета.

«Однако на практике бывают случаи, когда одни и те же действия, совершенные теми или иными лицами, могут быть квалифицированы по-разному, по 159-й статье и по 199-й», — подчеркнула она.

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Отмечается, что проект закона был разработан специалистами Генпрокуратуры РФ, Федеральной налоговой службы, МВД России и СКР.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня Генеральная прокуратура РФ представила доклад о коррупции в российских регионах. По данным ведомства за 2019 год, в первую тройку самых коррупционных регионов России вошли Мордовия, Чувашия и Камчатский край.