Курган, 27 июля, 2020, 06:32 — ИА Регнум. В Курганской области выясняются обстоятельства гибели двух человек в автомобильной аварии на 227 км трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Пресс-служба УМВД России по Курганской области ВАЗ 21140, в котором погибли молодые люди

Трагедия произошла днём 24 июля. Восемнадцатилетний водитель ВАЗ 21 140 выехал на полосу встречного движения. Произошло столкновение с грузовым автомобилем «Скания G410A4X2NA», которым управлял 34-летний житель Шадринска. От удара загорелись обе машины.

Пресс-служба УМВД России по Курганской области Сгоревший грузовик «Скания G410A4X2NA»

Погибли водитель и 17-летний пассажир ВАЗ 21 140. Водитель грузовика не пострадал, так как успел покинуть кабину. Проводится доследственная проверка обстоятельств трагедии.