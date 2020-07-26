Санкт-Петербург, 26 июля, 2020, 16:50 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин после Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге провел на борту самолета отдельную встречу с министром обороны страны Сергеем Шойгу. Об этом сообщает 26 июля пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Сергей Шойгу

В сообщении говорится, что российский лидер в ходе беседы с Шойгу поблагодарил руководство Минобороны и командование Военно-морского флота за проведение Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге и военно-морских парадов в других городах.

«Передайте, пожалуйста, слова благодарности всему личному составу, — сказал Путин, обращаясь к министру обороны РФ. — Всем, кто принимал участие в подготовке этого большого, масштабного и важного мероприятия».

Отмечается, что президент РФ также поздравил Шойгу с Днём Военно-Морского Флота страны.

Как передавало ИА REGNUM, 26 июля в Санкт-Петербурге глава государства Владимир Путин на Главном военно-морском параде заявил, что 40 новых кораблей и судов различных классов будут приняты в 2020 году в состав Военно-морского флота Российской Федерации.

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