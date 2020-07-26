В аэропортах Москвы отменено и задержано более 20 авиарейсов
Москва, 26 июля, 2020, 16:33 — ИА Регнум. Более 20 авиарейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы. Об этом в воскресенье, 26 июля, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
Иван Шилов ИА REGNUM
Аэропорт «Домодедово»
Так, по состоянию на 16:29 мск в аэропорту «Домодедово» задержано шесть рейсов, еще четыре отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два рейса, еще шесть отменено; в аэропорту «Внуково» задержано четыре рейса, еще три отменено.
Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных аэропортах не сообщаются.
Ранее метеорологический центр «Фобос» сообщил, что 26 июля столбики термометров в Москве поднимутся до отметки +21…+23 °С. При этом уже в начала следующей недели воздух прогреется до +26…+27°, что на 3−4 °С теплее обычного.