Санкт-Петербург, 26 июля, 2020, 15:55 — ИА Регнум. В состав Военно-морского флота РФ в 2020 голу войдет 40 новых кораблей. Об этом 26 июля рассказал президент России Владимир Путин во время своего выступления на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге, текст выступления обнародован на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин на военно-морском параде

«В этом году в его (ВМФ) состав будет принято сорок кораблей и судов различных классов, а несколько дней назад на трёх ведущих верфях России были заложены ещё шесть новых кораблей дальней морской зоны», — заявил российский лидер, отметив, что уровень оснащённости российского флота все время растёт.

Также главнокомандующий ВС России отметил, что уникальность преимущества и повышение боевых возможностей российского ВМФ будут достигнуты путем широкого внедрения передовых цифровых технологий, гиперзвуковых ударных комплексов, которые не имеют аналогов в мире, беспилотных подводных аппаратов, а также с помощью самых эффективных средств обороны.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на Главном военно-морском параде ВМФ РФ в Санкт-Петербурге присутствовали военные атташе из более чем 30 стран, которые дали высокую оценку его масштабу и организации.