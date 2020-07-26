Астрахань, 26 июля, 2020, 15:45 — ИА Регнум. Отдыхавшим в детском лагере «Астраханские зори» воспитанникам будет проведен анализ на коронавирусную инфекцию после того, как у нескольких его сотрудников выявили SARS-CoV-2. Об этом 26 июля сообщает пресс-служба губернатора Астраханской области.

Vk.com/minzdravao Эмблема Министерства здравоохранения Астраханской области

По данным пресс-службы, у пяти сотрудников детского лагеря тест на коронавирус показал положительный результат, после чего они были изолированы, а само учреждение сделало приостановку своей работы.

«Все дети и персонал лагеря осматриваются специалистами Приволжской и Камызякской районных больниц. Все дети будут наблюдаться по месту жительства специалистами педиатрической службы как контактные лиц», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Югре за 25 июля было подтверждено 192 новых случая заражения коронавирусом.