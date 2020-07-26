Ханты-Мансийск, 26 июля, 2020, 15:24 — ИА Регнум. В Югре за 25 июля стало известно о четырёх новых случаях смерти от COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

Dzhmao.ru Отделение по оказанию медицинской помощи гражданам с COVID в БУ «Няганская городская поликлиника». Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

С начала пандемии от этой болезни умерли 124 гражданина. 59 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, среди них 40 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как сообщало ИА REGNUM. за последние сутки в Югре обнаружили 192 новых заразившихся коронавирусом. За весь период их насчитывается уже 15 442.