Ханты-Мансийск, 26 июля, 2020, 15:19 — ИА Регнум. В Югре за 25 июля было подтверждено 192 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб ХМАО.

Dzhmao.ru ПЦР-лаборатория Сургутской городской клинической поликлиники №1

Заразившиеся выявлены в 19 муниципалитетах. Больше всего заболевших COVID-19 обнаружено в Сургуте (39), Нижневартовске и Ханты-Мансийске (по 37) и в Сургутском районе (17).

С начала пандемии в Югре подтверждено 15 442 случая ковида.