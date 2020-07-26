В Югре подтверждено 192 случая заражения коронавирусом
Ханты-Мансийск, 26 июля, 2020, 15:19 — ИА Регнум. В Югре за 25 июля было подтверждено 192 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб ХМАО.
Dzhmao.ru
ПЦР-лаборатория Сургутской городской клинической поликлиники №1
Заразившиеся выявлены в 19 муниципалитетах. Больше всего заболевших COVID-19 обнаружено в Сургуте (39), Нижневартовске и Ханты-Мансийске (по 37) и в Сургутском районе (17).
С начала пандемии в Югре подтверждено 15 442 случая ковида.