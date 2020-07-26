Портленд, США, 26 июля, 2020, 15:17 — ИА Регнум. В американском городе Портленд (США, штат Орегон) сотрудники федеральных правоохранительных органов разогнали толпу демонстрантов. Об этом сегодня, 26 июля, сообщают местные СМИ.

Полицейский спецназ

Напомним, что в Портленде беспорядки не стихают уже почти два месяца. Местная полиция деморализована и не предпринимает каких-то активных действий против протестующих.

В город были введены федеральные силы правопорядка. Однако и они до конца не могут восстановить правопорядок. Сегодня федералы предприняли активные действия. Протестующие были оттеснены от здания суда, которое они пытались захватить. Силовики применяли слезоточивый газ.

В итоге толпа отступила от здания суда и перешла на соседние улицы.